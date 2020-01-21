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'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt

'Babil' dizisine soruşturma açıldığına yönelik iddiaları yalanlayan yapımcı şirketinin avukatı, kendilerine herhangi bir tebliğin ulaşmadığını söyledi.
 21 Ocak 2020 20:11
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'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Babil dizisine yönelik "FETÖ propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, dizinin yapımcısı AY Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR YÖNE ÇEKMEK DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, "Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil" dedi.

"BİZE GELEN TEBLİGAT YOK"

Söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapmayacaklarını belirten avukat, kendilerine soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi ve tebliğin ulaşmadığını tekrarladı.

BABİL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

"Babil" dizisinde; işinden ihraç edilen, yurt dışına çıkamayan, banka hesaplarına bloke konulan ve ABD'ye kaçak yollardan gitmeye çalışan bir profesör konu ediliyor. Sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı dizinin; 15 Temmuz sonrası KHK'liler (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri anlattığını belirtirken, bir bölümü ise aslında dizinin sınıfsal vurguya işaret ettiğini ifade etmişti. Diziye, FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti.


Babil 2. Bölüm Fragmanı!
Cumhuriyet
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