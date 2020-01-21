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'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner özür diledi

Galatasaraylı taraftarlar, Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı Twitter'dan protesto etti. Tepkiler sonrası Ece Üner, sarı-kırmızılı camiadan özür diledi.
 21 Ocak 2020 20:06
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'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner özür diledi

Galatasaraylılar, Ece Üner'in sunduğu Show Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı "Show TV boykot" hashtagi ile protesto etti.

Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner Twitter'dan özür diledi.

Ece Üner, ''Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!'' paylaşımında bulundu.


Sunucu canlı yayında Galatasaray camiasından özür diledi
Memurlar.Net
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