1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali'den kurum müdürlerine 'bürokrasiyi azaltın' talimatı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kurum müdürleriyle yaptığı toplantında, hem Manisa'nın hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacak ve vatandaşa hizmet verecek yatırımlarla ilgili bürokrasinin azaltılmasını istedi.
 21 Ocak 2020 20:15
Yazdır
Vali'den kurum müdürlerine 'bürokrasiyi azaltın' talimatı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kurum müdürleriyle yaptığı toplantında, hem Manisa'nın hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacak ve vatandaşa hizmet verecek yatırımlarla ilgili bürokrasinin azaltılmasını istedi.

Manisa'da 2020 yılının ilk kurum müdürleri toplantısı Vali Deniz başkanlığında, Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Abdullah Etil, Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve kurum müdürleri katıldı. Kurum müdürleri ile sohbet eden Vali Deniz, tarım ve sanayide sağladığı katma değer ile Şehzadeler Şehri Manisa'nın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir kültürden geldiğimizi ifade eden Vali Deniz, güler yüzle hizmet ederek vatandaşa devletin şefkat ve merhametli yüzünü göstermenin, vatandaş ile devlet arasında ki bağın daha da güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Vali Deniz, hem Manisa'nın hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacak ve vatandaşa hizmet verecek yatırımlarla ilgili bürokrasinin azaltılmasını da istedi. İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Bir Aradayız İdlip'in Yanındayız' bağış kampanyasından da bahseden Vali Deniz, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara yardım elini uzattığını ifade ederek, "Nüfusa oranla bakıldığında Türkiye, dünyada karşılıksız yardım eden ülkeler arasında birinci sırada" dedi.

Bu coğrafyada ayakta kalabilmenin eğitimde ki başarıyla mümkün olduğuna değinen Vali Deniz, "Eğitim alanında Manisa iyi bir yerde. Bizim hedefimiz eğitimdeki başarıyı daha yukarılara taşımak. MANEP 2023 projeleri ile de Manisa'da eğitimde ki niteliği arttırmak için çalışmalarımız var. Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için yapacağımız en iyi yatırım, onlara iyi bir eğitim vermek" dedi.

Vali Deniz, bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığına karşı çocukların kitap okumaya, spor yapmaya ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesini istedi. Çevrenin korunması ve temizliği konusunda kurumlardan hassasiyet göstermelerini de isteyen Vali Deniz, "Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için tüm kurumların katkısı önemli. Çevreyi kirleten, kapalı alanlarda sigara içen ve kurallara uymayanlar hakkında gereken cezai işlemler yapılacak" dedi.

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimler sayesinde trafik kazalarında yüzde otuz düşüş yaşandığını da ifade eden Vali Deniz, kurum müdürlerinden trafik kurallarına uyulması özellikle de yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesinde örnek olmalarını istedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
21 Ocak 2020 20:37		 Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu
21 Ocak 2020 20:23
İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi
21 Ocak 2020 19:40		 Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi sürüyor
21 Ocak 2020 19:36
Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı
21 Ocak 2020 19:32		 Uyuşturucuyla mücadele toplantısı 922 ilçede yapılacak
21 Ocak 2020 19:14
Antalya BB, Konyaaltı Sahil İşletme İhalesi'ni iptal etti
21 Ocak 2020 19:12		 İBB şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu
21 Ocak 2020 19:06
Fenerbahçeli Vedat Muriqi, PFDK'ye sevk edildi
21 Ocak 2020 19:02		 Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e ziyaret
21 Ocak 2020 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - 2020'de siber tehditlerde artış bekleniyor21:12 - Sosyal medya paylaşımları 'Doxxing'e davetiye çıkarabilir21:07 - Doğanın bekçileri çetin kışta da görevinin başında21:02 - 'YÖK akademik teşvik ödeme sürecindeki garabete son'20:57 - Soğuğa aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi20:52 - Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 89'u ihraç edildi20:47 - Küresel piyasalar Asya'daki 'virüs' nedeniyle tedirgin20:42 - Artvin'de konutlara ilk doğal gaz verildi20:37 - Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak20:32 - Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi
20:27 - KKK darbe girişimi davasına devam edildi20:23 - Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu20:19 - Yarım asırdır hem yapıyor hem satıyor hem çalıyor20:15 - Vali'den kurum müdürlerine 'bürokrasiyi azaltın' talimatı20:11 - 'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt20:06 - 'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner özür diledi20:01 - MİT gözetiminde kazı yapılan 'ev', turistik mekana döndü19:56 - Van'da ihale'ye fesat karıştıran 6 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri netleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 2
Bizim geleneğimizde dini gruplar devlete yaklaştırılmaz 1
21 Gram 3
zorba 3
Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz 5
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 1
flim seyrederken ağlamak 2
olcay şahan 2
19.01.2020 falcao'nun elle oynamasina verilmeyen penalti 3
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam