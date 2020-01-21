Vali'den kurum müdürlerine 'bürokrasiyi azaltın' talimatı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kurum müdürleriyle yaptığı toplantında, hem Manisa'nın hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacak ve vatandaşa hizmet verecek yatırımlarla ilgili bürokrasinin azaltılmasını istedi.

Manisa'da 2020 yılının ilk kurum müdürleri toplantısı Vali Deniz başkanlığında, Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Abdullah Etil, Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve kurum müdürleri katıldı. Kurum müdürleri ile sohbet eden Vali Deniz, tarım ve sanayide sağladığı katma değer ile Şehzadeler Şehri Manisa'nın, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir kültürden geldiğimizi ifade eden Vali Deniz, güler yüzle hizmet ederek vatandaşa devletin şefkat ve merhametli yüzünü göstermenin, vatandaş ile devlet arasında ki bağın daha da güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Vali Deniz, hem Manisa'nın hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacak ve vatandaşa hizmet verecek yatırımlarla ilgili bürokrasinin azaltılmasını da istedi. İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Bir Aradayız İdlip'in Yanındayız' bağış kampanyasından da bahseden Vali Deniz, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara yardım elini uzattığını ifade ederek, "Nüfusa oranla bakıldığında Türkiye, dünyada karşılıksız yardım eden ülkeler arasında birinci sırada" dedi.

Bu coğrafyada ayakta kalabilmenin eğitimde ki başarıyla mümkün olduğuna değinen Vali Deniz, "Eğitim alanında Manisa iyi bir yerde. Bizim hedefimiz eğitimdeki başarıyı daha yukarılara taşımak. MANEP 2023 projeleri ile de Manisa'da eğitimde ki niteliği arttırmak için çalışmalarımız var. Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için yapacağımız en iyi yatırım, onlara iyi bir eğitim vermek" dedi.

Vali Deniz, bilgisayar ve cep telefonu bağımlılığına karşı çocukların kitap okumaya, spor yapmaya ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesini istedi. Çevrenin korunması ve temizliği konusunda kurumlardan hassasiyet göstermelerini de isteyen Vali Deniz, "Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için tüm kurumların katkısı önemli. Çevreyi kirleten, kapalı alanlarda sigara içen ve kurallara uymayanlar hakkında gereken cezai işlemler yapılacak" dedi.

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimler sayesinde trafik kazalarında yüzde otuz düşüş yaşandığını da ifade eden Vali Deniz, kurum müdürlerinden trafik kurallarına uyulması özellikle de yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesinde örnek olmalarını istedi.