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Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de özgürleştirilen Afrin, Türkiye'nin destekleriyle adeta hayat buldu. Kentte eğitimden sağlığa, güvenlikten ticarete kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı.
 21 Ocak 2020 20:23
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Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu

Türkiye'nin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği operasyon ile 2 yıl önce özgürleştirilen Afrin kent merkezinde terörün sonlandırılması bölgedeki halkı rahatlattı. Türkiye'nin operasyonunun 2. yıl dönümünde Afrin'deki hastane ve okullar İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin desteğiyle 54 bin gibi önemli sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Zeytin Dalı Bölgesi Milli Eğitim Müdürü Muhammed Hasan, Türkiye'nin de destekleriyle eğitim seviyesinde çıtayı en iyi noktaya çıkarmak istediklerini söyledi. Hasan, "Zeytin Dalı Bölgelerimizde 258 okulumuz var, 54 bine yakın da öğrencimiz var. Bu sayı büyük bir başarı, Türk hükümeti sayesinde. Birçok okulumuzun onarımını Türk Devleti yaptı. Yani şu anda görülen okulların durumu, 2 yıldan beri harcadığımız çabalar ve Türk Devleti'nin de desteğiyle iyileşti. Bu yıl da teftiş kurulunu kurduk, psikolojik danışman kurulunu da kurduk. Bütün bu çabalarımız eğitim seviyesini en iyi dereceye çıkartmak için" dedi.

Muhammed Hasan, Gaziantep Üniversitesinin Afrin'de açtığı fakülte şubesi sayesinde liseyi bitiren öğrencilerin yüksek öğretimini yapma imkanına da kavuştuğunu dikkat çekti.

"Hostes olmak istiyorum"

Türkiye'nin operasyonlarından sonra Afrin'de hayatın kolaylaştığı Afrin'de eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Canni, artık hayallerinin olduğunu söyledi. Canni, "Burada çok güzel ve iyi şekilde eğitim alıyoruz. İleride de uçak hostesi olmak istiyorum" dedi.

"Kurulan üniversite ile hayallerimiz gerçekleşti"

Afrin'e açılan üniversitenin herkes için büyük bir hayal olduğunu söyleyen Gaziantep Üniversitesi Afrin Yerleşkesinde eğitim gören 23 yaşındaki Zeynep Abdülalim, Türkiye'ye teşekkür etti. Abdülalim, "Bizim için bu üniversitenin açılması çok güzel oldu. Gaziantep Üniversitesinin burada bir fakülte açmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buradaki öğrenciler için gerçekten çok büyük bir hayaldi ve bu üniversiteyle bu hayaller gerçekleşti. Afrin'de 2 yıldır hayat güzel geçiyor. Bizler eğitimimizi tamamladıktan sonra daha güzel diye düşünüyorum. Bizim üniversite okumamızın Afrin halkı içinde iyi olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Afrin Yerleşkesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretmeni Abdülkadir Üstündağ ise "Şu an mevcut 120 öğrencimiz var. Sınıf Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü olmak üzere 3 bölümde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, 4 yılın sonunda Afrin ve çevre okullarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmayı planlıyorlar. Diğer alanlarda da yine bölgesel anlamda öğretmen açığını kapatmak için faaliyetlerimiz bulunuyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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