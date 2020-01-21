Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|21 Ocak 2020 20:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
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