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Artvin'de konutlara ilk doğal gaz verildi

Artvin'de bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının ardından ilk etap olarak Çayağzı Mahallesi'ne doğal gaz verildi.
 21 Ocak 2020 20:42
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Artvin'de konutlara ilk doğal gaz verildi

Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve doğal gaz firması yetkilisi, Çayağzı Mahallesi'ndeki evlerine doğal gaz bağlanan Nezihe-Şerif Cengiz çiftini ziyaret etti.

Vali Doruk, sembolik olarak binanın girişindeki vanayı açarak binaya doğal gazı verdi.

Doğal gazın Artvin'e Mart 2019'da geldiğini belirten Doruk, doğal gaz altyapısının ilgili firma tarafından belli bölgelerde yapılmasıyla fiilen bugünden itibaren konutlarda doğal gaz kullanılmaya başlandığını söyledi.

Bu durumdan son derece mutlu olduğunu dile getiren Doruk, doğal gazın avantajlarına da değindi.

Milletvekili Balta ise Artvin'de ilk doğal gazın, kentteki ilk doğal gaz abonesi Nezihe-Şerif Cengiz çiftinin evine verildiğini ifade etti.

Doğal gazın şehrin tüm mahallelerine bir an önce verilmesi için firmanın çalışmalarını yakından takip ettiklerine dikkati çeken Balta, şöyle konuştu:

"Artvin şehir merkezi eğimli bir araziye kurulduğundan, kentte dağıtımı yapmak da kolay değil. Dolayısıyla bu noktada ilgili herkesin destek olmasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla 700 binaya doğal gaz verilmeye hazır durumda, 240 da abone var. Çalışmalar devam ediyor. Bu sayı her geçen gün artacak."

Nezihe Cengiz (75), doğal gazın şehirde ilk kendi evlerine bağladığını belirterek, "Eşim odun, kömür taşımaktan kurtuldu. Şimdi rahatlığa kavuştuk, çok şükür." dedi.

Şerif Cengiz de (83) doğal gazın evlerine bağlanacağının aklının ucundan geçmediğini dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Dağdan taş aşarak doğal gazı şehrimize getirdiler. Bize bu medeniyeti tattırdılar." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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