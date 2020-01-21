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Soğuğa aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli personelin sokaklarda temizlik yaparken türkü söylemesi Kırşehir'de sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.
 21 Ocak 2020 20:57
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Soğuğa aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli personelin sokaklarda temizlik yaparken türkü söylemesi Kırşehir'de sosyal medyada en çok paylaşılan video oldu.


Sokakları türkülerle temizledi

Dün Kırşehir'de akşam saatlerinde şiddetini arttırarak yağan kar sonrası Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri personeli sokaklarda çöp alıp ana caddeler üzerinde buzlanma olmaması için tuzlama ve temizleme çalışmaları yaptı.

Şehir'de çöpleri toplarken türkü söyleyen Temizlik İşleri Görevlisi Yusuf Türkmen bir yandan çöpleri alıp öte yandan da arkadaşının çektiği kameraya türkü okudu. Türküsü sosyal medya hesaplarında yayınlanan Türkmen'in videosu paylaşım rekorları kırdı.

Temizlik İşçilerinin gece mesailerinde soğuk havanın etkisini azaltmak için Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış, Cacabey Meydanında toplanan görevlilere çay ikramında bulundu. Satılmış, "Kırşehir Belediyesi olarak şehir merkezi ile birlikte mahallelerde temizlik ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Görevli personelimizi de koordine ederken onlara talimatlar yağdırmak yerine yanlarında olarak onlarla anı yaşamayı kendimize görev biliyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımızda hava şartlarına aldırmadan görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar"dedi.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Kırşehir'de 3 vardiyalı şekilde çalışıyor.
İhlas Haber Ajansı
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