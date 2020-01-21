Doğanın bekçileri çetin kışta da görevinin başında

Erzurum'da, dondurucu soğuklara aldırmadan, gece gündüz demeden avlak alanlarla ormanları gezen doğa koruma görevlileri, yaban hayatını ve doğayı korumak için hem envanter çalışması yapıyor hem de kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, zorlu arazi yapısı ve iklim şartlarında yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla sabahın erken saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünde toplanan görevliler, arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere gidiyor.

Burada denetimler yapan ekipler, hem ormanlık alanda yemleme çalışması yapıyor hem de kent merkezi ve ilçelerdeki avlak alanlarda kaçak ve usulsüz av yapanların izini sürüyor.

Zaman zaman arazide kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yollarda kaçak avcıları yakalamak için saatlerce yürümek zorunda kalan ekipler, doğadaki bitkin ve yaralı halde buldukları hayvanları korumaya alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaban hayatı geliştirme sahaları ve avlakları yıl boyunca dürbün ve teleskopla gözlemleyen ekipler, 2019 yılı envanter çalışmasında 1422 yaban keçisi, 52 de çengel boynuzlu dağ keçisi tespit etti.

Doğa bekçileri geçen yıl av sezonunda yaptığı denetimlerde, ava kapalı alanlarda avlanma, avcılık belgesi olmadan avlanma ve limit aşımı yapma gibi fiilleri gerçekleştiren 123 kişiye toplamda 296 bin 539 lira para cezası kesti, 14 av tüfeğine el koydu.

Öte yandan, geçen yıl yasaklı hayvan bulundurma, hayvanlara eziyet gibi benzeri filleri gerçekleştiren 10 kişiye de 5199 sayılı kanun kapsamında toplamda 166 bin 275 bin lira para cezası uygulandı.

Görevleri doğayı, kaçak avcıları yakalamak ve sürdürülebilir yaban hayatını korumak olan ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen yemleme, kontrol ve envanter çalışması faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.