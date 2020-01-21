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Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

Soğuk havanın beklenen zamandan geç gelmesi vatandaşları ısınmak için kolay ve pratik çözümlere yönlendiriyor. Mevsim normallerinin altında kalan soğuk havanın vatandaşları elektrikli ısıtıcılara yöneltti. Ocak ayından itibaren elektrikli ısıtıcı satışları yüzde 50 oranında artış gösterdi.
 21 Ocak 2020 21:32
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Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

Havaların soğumasıyla birlikte ısınma ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketicilerin başvurduğu yöntemlerden bir tanesi de elektrikli ısıtıcılar. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, havaların mevsim normallerinden geç soğumasının elektrikli ısıtıcıların satışını artırdığını vurgularken, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki satışların, Doğu Anadolu'dan daha fazla olduğunu söyledi.

''Elektrikli ısıtıcılar en çok kış mevsiminin geç geldiği dönemde satılıyor''

Elektrikli ısıtıcıların, kış mevsiminin geç deldiği dönemde fazla satıldığına dikkat çeken Korkusuz, ''Türkiye'nin farklı noktalarında 700'ün üzerinde lokasyona sahibiz. Satış için her ay yaklaşık 120 bin evi ziyaret ediyoruz, servis için de 130 bin evi ziyarete diyoruz. Bu nedenle piyasanın nabzını çok yakından tutuyoruz. Herkesin bildiğinin aksine ülkemizde elektrikli ısıtıcıların satışı, kışın sertliği ile alakalı değil, kış mevsimine geçişin uzunluğu ile alakalıdır. Elektrikli ısıtıcıların en çok satıldığı dönem; kış mevsiminin geç geldiği ve geç çıktığı dönemler oluyor. Ara dönemler ne kadar uzunsa o kadar çok satış oluyor. Bu sene de kışa geç girdiğimiz için uzun bir satış dönemi yaşadık. Elektrikli ısıtıcı satışlarımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında artış oldu. Hatta ara üretimle kapasitemizi artırmak zorunda kaldık'' dedi.

''Eylül, Ekim, Kasım ayındaki ısıtıcı satışları, Ocak, Şubat ayından daha yüksek oluyor''

Ara dönemlerdeki satışlara vurgu yapan Korkusuz, ''Ara dönemde yani Eylül, Ekim, Kasım ayındaki ısıtıcı satışları, Ocak, Şubat ayından daha yüksek oluyor. Mart ve Nisan ayında da yoğun bir ısıtıcı satışı bekliyoruz. Çünkü vatandaşlar elektrikli ısıtıcıyı ana çözüm olarak değil, geçici çözüm olarak kullanıyorlar. Ana çözüme geçmeden önceki ara dönemde elektrikli ısıtıcı talebi daha yüksek seyrediyor'' şeklinde konuştu.

''Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki satışlarımız, Doğu Anadolu'dan daha fazla''

Türkiye'nin her tarafında hizmet verdiklerini bildiren Korkusuz, ''Doğrudan satışın Türkiye'deki en iyi uygulayıcı firması olduğumuzu söyleyebiliriz. Ev ziyaretlerini çok yoğun yapıyoruz. Isıtıcıyı, kışın sert geçtiği yerlerde değil, az soğuğun daha uzun olduğu yerlerde daha fazla satıyoruz. Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki satışlarımız, Doğu Anadolu'dan daha fazdır. Çünkü soğuğa geçiş çok hızlı olduğu için Doğu Anadolu'da ana çözümü elektrikli ısıtıcıyla kurmazlar. Bu bölgede elektrikli ısıtıcı talebi daha az olur. Daha ılıman bölgelerde kışa geçiş daha uzun ve zayıf olduğu için elektrikli ısıtıcıyla geçici çözüm arayışları daha yüksek seyreder. O bölgelerde elektrikli ısıtıcı satışları daha yüksek oluyor'' diye konuştu.

''2019'un ikinci yarısı küçük ev aletleri satışı noktasında oldukça hareketli bir dönem oldu''

Korkusuz, sözlerini şöyle tamamladı: ''Genel olarak 2019'un ikinci yarısı Türkiye'de küçük ev aletleri satışı noktasında oldukça hareketli bir dönem oldu. 2020 yılı için de aynı düşüncelere sahibiz. Gördüğümüz işaretler; Türkiye'de 2020 yılının canlı ve bereketli piyasayı bize yaşatacağını gösteriyor''.

Piyasada ise artan ısıtıcı talebi olumlu karşılanıyor. Beyaz eşya satıcısı Ramazan Andaç, ''Bu aylarda elektrikli ısıtıcı satışlarında artış var. Bu artış 1 aydır sürüyor, satışlarımız gayet iyi. Genelde ayaklı ısıtıcılara talep çok'' dedi. Bir diğer satıcı ise, ''Geçen aya göre bu ayın soğuk geçmesiyle birlikte elektrikli ısıtıcıların satışında artış oldu. Tasarruflu modeller çıktı, bunlara modellere rağbet arttı. Geçen ay İstanbul'da hava ısısı ortalamanın üzerindeydi, bu yüzden satışlar azdı. Bu ayın soğuk geçmesi bizim işimize yaradı'' şeklinde görüş verdi.
İhlas Haber Ajansı
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