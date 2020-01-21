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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Sarıyer'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
 21 Ocak 2020 21:37
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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Sarıyer'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 34 CMT 109 plakalı servis minibüsü, Seyrantepe mevkisinde önce 34 ZL 9677 plakalı hafif ticari araca, ardından 34 BTZ 144 plakalı otomobile çarptı.

Arkadan gelen ve kazayı görünce ani fren yapan 3 otomobilin daha karıştığı kazada, servis minibüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Sıkışan sürücü, polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçlarda bulunan ve kaza sırasında yaralanan 9 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından otoyol üzerinde trafik akışı kontrollü biçimde sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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