1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cüneyt Özdemir, THY'ye atılan iftiraya isyan etti!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, New York Times gazetesinin 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporları çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirten haberiyle ilgili Youtube kanalından yaptığı açıklamada, "THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir. THY ve Türk kamuoyunun buna çok sert tepki göstermesi ve ayaklanması gerekiyor" dedi.
 21 Ocak 2020 21:42
Yazdır
Cüneyt Özdemir, THY'ye atılan iftiraya isyan etti!

New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları'na ait 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nden kaynaklandığını yazdı.

New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde, Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı.

2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır!

YOUTUBE KANALINDAN TEPKİ GÖSTERDİ: BÜYÜK BİR İFTİRA

Gazeteci Cüneyt Özdemir, New York Times gazetesinin 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporların çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirten haberiyle ilgili sert tepki gösterdi. Youtube kanalından, "THY'ye büyük kumpas" başlığıyla bir video yayınlayan Özdemir, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları'nın bundan yıllar önce düşen uçağının aslında plotaj hatası olmadığını özellikle Hollandalıların yazdığı raporun çarpıtıldığını ve orada Boeing'i suçlamak yerine Türk pilotlarının hatasına bu işi yıktıklarını öğrendik. Buna şerefsizlik diyorum. Şerefsizlik az kalıyor. Çünkü o kazada 9 kişi hayatını kaybetti. New York Times'ta yayınlanan makale diyor ki, Hollandalıların yazdığı raporun manipüle edildiği ve Türkiye ve THY'nin aleyhine bir ortam oluşturulduğu anlatılıyor. THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir. Yuh diyorum. THY ve Türk kamuoyunun buna çok sert tepki göstermesi ve ayaklanması gerekiyor"

9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Boeing 737-800 tipi THY İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, 2009'da Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te tek başına! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor
21 Ocak 2020 22:42		 NATO'dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Başaramazdık
21 Ocak 2020 21:57
Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
21 Ocak 2020 20:37		 Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu
21 Ocak 2020 20:23
Vali'den kurum müdürlerine 'bürokrasiyi azaltın' talimatı
21 Ocak 2020 20:15		 İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi
21 Ocak 2020 19:40
Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi sürüyor
21 Ocak 2020 19:36		 Bakan Varank'tan gözleme paylaşımı
21 Ocak 2020 19:32
Uyuşturucuyla mücadele toplantısı 922 ilçede yapılacak
21 Ocak 2020 19:14		 Antalya BB, Konyaaltı Sahil İşletme İhalesi'ni iptal etti
21 Ocak 2020 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - Otomobil fiyatına güvercin22:56 - Narcos Kırklareli! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı22:50 - Bilim Sanat Vakfına yapılan yönetim ataması rutin bir süreç22:42 - Meclis'te tek başına! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor22:37 - Göcek Tüneli geçişlerine zam geldi22:32 - 112'ye gelen ihbarlar 'pes' dedirtti22:27 - Uzmanlar, grip hastalarına antibiyotik önermiyor22:22 - Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!22:17 - Röntgende tespit edildi, doğal yolla çıkması beklenecek22:12 - 'Mükemmel kardan adam' yapmanın matematiksel formülü
22:07 - Savcılık, eski istihbaratçı Altaylı hakkında dava açtı22:02 - Hakim isyan etti: Küfür, küfür, küfür. Seviye yerlerde21:57 - NATO'dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Başaramazdık21:52 - Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor21:47 - Tuğba öğretmenin gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!21:42 - Cüneyt Özdemir, THY'ye atılan iftiraya isyan etti!21:37 - İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı21:32 - Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
İnfaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
Ünlü YouTuber'dan 'Taksim Dayı' iddiası
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri netleşti
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kara propaganda 1
Unutursun mihribanım 5
Bağırarak konuşmak 1
ekran görüntüsü almak 1
ressam bob ross 2
Bizim geleneğimizde dini gruplar devlete yaklaştırılmaz 1
evde kalma vergisi 1
gelin arabalarının önünü kesme 4
son gelen doğalgaz faturaları 4
aklımın iplerini saldım 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam