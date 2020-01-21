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Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.
 21 Ocak 2020 21:52
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Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine başlatılan 15 Ocak'ta başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu" devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede yürütülen operasyonda, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, araziye gizlenmiş ele yapımı patlayıcı, gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri de imha ediyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla yürütülen operasyon kapsamında AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 17 fişek ve şarjör, toprağa gömülü 5 jelikan bidon içerisinde bin 265 kilogram gıda malzemesi, 5 bin biksi fişeği ve 3 bin metre elektrik kablosu bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.
Anadolu Ajansı
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