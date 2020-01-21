Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
|21 Ocak 2020 22:22
|Yazdır
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayak merkezlerinde son durum
21 Ocak 2020 11:27
|Arda Turan transferinde sıcak gelişme! İşte açıklanacağı tarih
21 Ocak 2020 11:24
|Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?
20 Ocak 2020 23:52
|Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı
20 Ocak 2020 23:22
|Sivasspor, liderliğini sürdürüyor
20 Ocak 2020 22:06
|Rıdvan Dilmen: Arda Turan konusu kabak tadı verdi
20 Ocak 2020 20:36
|Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu
20 Ocak 2020 19:12
|Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
20 Ocak 2020 18:37
|Beşiktaş'ı yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti
20 Ocak 2020 16:11
|Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart
20 Ocak 2020 15:39