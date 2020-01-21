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Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
 21 Ocak 2020 22:22
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Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.
Memurlar.Net
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