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112'ye gelen ihbarlar 'pes' dedirtti

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar pes dedirtti. Sokak adresi soran, telefon deneyen, pin kodu soran ve yemek siparişe veren vatandaşlar, 112 acil çağrı hattına gelen çağrıların yüzde 71'ini asılsız olarak oluşturdu.
 21 Ocak 2020 22:32
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112'ye gelen ihbarlar 'pes' dedirtti

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar pes dedirtti. Sokak adresi soran, telefon deneyen, pin kodu soran ve yemek siparişe veren vatandaşlar, 112 acil çağrı hattına gelen çağrıların yüzde 71'ini asılsız olarak oluşturdu.

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, çağrı merkezine gelen 328 bin 162 çağrının 230 bin 242'sinin asılsız olduğunu açıklayarak, asılsız ihbarlara 6 bin 960 lira ceza uygulandığını belirtti.

"Vatandaşların acil yardım çağrısında bulunduğu 112 acil çağrı merkezinde yaşanan en büyük sorun ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor" diyen Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Acil Çağrı Merkezine 2019 yılında 328 bin 162 çağrının geldiğini ancak 230 bin 424 çağrısının asılsız olduğunu açıkladı.

İdari para cezaları uygulanıyor

"Bu vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı oranı gerçekten kabul edilebilir bir oran değildir" diyen Öztuna, "Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden 20 kişiye Valilikçe İdari Yaptırım Kararı uygulanmış ve toplam 6 bin 960 Türk Lirası ceza kesilmiştir" dedi.

"Almanca, Rusça, Arapça gibi dillerde tercümanlık hizmeti veriliyor"

Edirne'ye son aylarda alışveriş için gelen Yunan ve Bulgar turistler için çağrı merkezinde tercümanlık hizmeti verildiğini ifade eden Öztuna, acil vakalarda İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça tercümanlık hizmeti verildiğine de dikkat çekti.

"Tek numara da birleştirildi: '112'

Acil müdahaleyi gerektirecek bir olayda ihbarın alınmasının ardından ambulans ve itfaiye ekiplerinin 1 dakika 10 saniyede, polis ekiplerinin 1 dakika 48 saniyede ve jandarma ekiplerinin 1 dakika 50 saniyede olay yerine yönlendirildiğinin altını çizen Öztuna, ambulans, itfaiye, jandarma ve polis acil çağrı numaralarının tek acil çağrı numarası olan 112'de birleştirildiğini söyledi.

"Gereksiz aramaların olumsuz sonuçları hakkında eğitimler verilecek"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle "112 acil çağrı numarasının bilinirliğinin arttırılmasına dair eğitim işbirliği" protokolü imzalandığını belirten Öztuna, "Okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretim seviyesi öğrencilerimize, 112 Acil Çağrı numarasının bilinirliğinin arttırılması ve amacına uygun kullanımı ile gereksiz aramaların olumsuz sonuçları hakkında eğitimler verilecektir" açıklamasında bulundu.

"İşaret dili bilen uzman çağrı alıcılarıyla görüştürüyoruz"

Engelsiz 112 uygulamasıyla engelli vatandaşların acil durumlarda işaret dili bilen uzman çağrı alıcılarıyla görüşme gerçekleştirdiklerini de ifade eden Öztuna, "Vatandaşın ihtiyacını belirledikten sonra ilgili kuruma gerekli bilgileri sağlayarak, ekiplerin en kısa sürede olay yerine sevk edilmelerini sağlanmaktadır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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