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Göcek Tüneli geçişlerine zam geldi

Muğla-Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.
 21 Ocak 2020 22:37
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Göcek Tüneli geçişlerine zam geldi

Muğla-Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Göcek Tüneli'nde yeni tarifeye göre, geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) 9 lira, ikinci sınıf (kamyon) 15 lira, üçüncü sınıf (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 20 lira, dördüncü sınıf (tır) 30 lira, motosiklet ise 3 lira olarak belirlendi.

2006 yılında tamamlanan 950 metre uzunluğundaki tünelden alınan geçiş ücretinin yüksekliği daha öncede pek çok kez eleştiri konusu olmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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