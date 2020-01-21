Narcos Kırklareli! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı
|21 Ocak 2020 22:56
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Kırklareli'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek, uyuşturucu kuryeliği olayı, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na Doyran köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler Koru mevkiindeki ağaçlık alanda yaptığı aramada 6 çanta buldu. Yapılan ilk incelemede çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olay yarinde Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Görgü tanığı köylü ifadesinde, çantaların planörden atıldığı gördüğünü belirterek, bölgeye gittiğini ve çantaları toplamaya çalışan 1 kişiyi gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, bu kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille bölgeden uzaklaştığını belirtti.
Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
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