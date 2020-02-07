5442 sayılı Kanunun 8/C maddesine göre yapılan görevlendirmeye iptal kararı

Bir lisede görev yapan teknisyen, 6 ay süreyle geçici görevlendirmeyle başka bir okula 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8. maddesi (C) fıkrası uyarınca geçici olarak görevlendirilmesi üzerine açılan davada Samsun Bölge İdare Mahkemesi; geçici görevlendirmenin fiilen uzaklaştırma amacını taşıması, okulda hali hazırda 3 teknisyenin görev yaptığı ve hizmet ihtiyacının karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2019/470 Y.D. İtiraz No ve 27/12/2019 tarihli kararında aşağıdaki gerekçelere yer verilmiştir.

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8. maddesinde; "...C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir." kuralına yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ise, aynı kurum içinde geçici olarak görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun belirlenmiş olan görev alanı içinde ya da bir hizmeti yürütmek amacı ile, hizmetle ilgili uzmanlaşmış kamu görevlilerinin görevlendirilmeleri mümkündür. Ancak bu görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, bu kamu hizmeti amacını teminen tesis edilmesi gerekmektedir.

Bir başka ifade ile görevlendirme işlemi, kamu görevlilerinin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımamalı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Dava dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu işlemde davacının görevlendirilme sebebinin, "ihtiyaca binaen" olarak belirtildiği, davacının geçici olarak görevlendirildiği okulun teknisyen normunun 4 olduğu, halihazırda 3 kişinin görev yaptığı, 1 kişinin (S.T. isimli teknisyenin) ise; 02/11/2017 tarihinden beri Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ............................ Birimi'nde periyodik kontrol uzmanı olarak görevlendirildiği görülmekle; yaklaşık 2 yıldır normu 4 olmasına rağmen 3 teknisyen ile hizmetin sunumuna devam edilen ............. Lisesi'nde halihazırda oluşan hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla davacının, ihtiyaca binaen ........... Lisesi'ne 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır."

Ahmet KANDEMİR