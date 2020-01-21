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İstanbul'da markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'deki bir markete El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı.
|21 Ocak 2020 23:07
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