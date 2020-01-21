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İstanbul'da markete EYP'li saldırı

Arnavutköy'deki bir markete El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı.
 21 Ocak 2020 23:07
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İstanbul'da markete EYP'li saldırı

Arnavutköy'deki bir markete El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki kapalı bir markete yapılan EYP'li saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, markette maddi hasar oluştu.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı
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