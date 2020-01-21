2019'da Türkiye'yi kaç milyon yabancı ziyaret etti?

Enuygun.com, 2019 yılının ilk 11 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış göstererek 42 milyon 910 bin olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin son yıllarda parlayan yıldızı olan turizm sektörü, geçen yıl yurt dışından milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Yeni yılla birlikte planlar da yapılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astrolog Şenay Devi, genel olarak bu sene İspanya, Fransa seyahatlerinin gündemde kalacağını ancak en çok Hindistan ve Çin, özellikle Batı Çin seyahatlerinin çok cezbedici olacağını belirtti.

Hem ticaret hem de kişisel gelişimle ilgili konularda yapılacak yolculukların yoğun olduğu bir döngü yaşanacağını belirten Devi, "Deniz yoluyla seyahatler, 2020'ye damgasını vuracak görünüyor. Afrika gezileri, Amazon ormanları bu seneki gezilerin odak merkezi haline gelecek. Ülkemizde de Didim'de ve özellikle Batı kesiminde yapılacak keşifler, tarihi eserlerin ortaya çıkması, Batı ve Güneydoğu bölgemizde yeni yerlerin keşfi, sürpriz seyahat ve turlar, yıl boyunca etkili olacağına işaret ediyor. Ayrıca 11. evre Türkiye'nin çok güçlü Yay Burcu'na yerleşmiş. Özellikle sağlık turizminde yoğun bir ilgiyi işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Devi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl yeni yerler de keşfedilecek ve bu keşifler insanlık tarihine ışık tutacak yerler olacak. Jüpiter Oğlak geçişi hem Batı hem de Güneydoğu'da önemli yer altı şehirlerinin gün yüzüne çıkmasına sebep olacak. Taşı toprağı altın ülkemizin tarihi eserleri, kayıp şehirlerin ortaya çıkmasıyla daha etkin ve popüler hale gelecek. Özellikle sağlık turizminde yaşanacak gelişmeler, İstanbul'u çok daha popüler hale getirecek.

İnsanlar artık 5 yıldız tatil anlayışından kopmaya başlayacak. Buradan uzaklaşacakları, doğayla bütünleşecekleri, doğadan aldıklarımızı vermeye başlamamız gerektiğini idrak etmeye başladığımız bir dönem olacak. Jüpiter Oğlak Burcu'ndayken mucizeler getirmez, insanları gerçeklerle yüzleştirir. Çevre çalışmalarıyla ilgili gönüllülerin turizm sektörüne de katkıları olacak. Dolunay Koç'ta, Aslan'da ve Yay'da olduğunda seyahatte aksamalar yaşanabilir, ayrıca Merkür, Kova, İkizler ve Terazi'de geri harekette olduğu dönemlerde aksamalar yaşanabilir.

Jüpiter, Oğlak Burcu'nda ilerlerken 2007'den bu yana yaşadıklarımızı, yaşattıklarımızı; istesek de istemesek de yüzleşerek kabul etmek zorunda kalacağımız bir yıl olacak. Güneşi, yükselen burcu ve Jüpiter'i Oğlak ve Boğa'da olanlar, diğer burçlara nazaran daha güçlü enerjilerle karşı karşıyalar. Emek verenler, vazgeçmeyenler, şikayet etmek yerine üretenler, gerçekten sevgiyle ruhlarını besleyip yaşadıkları zorluklara rağmen kalp güzelliğini muhafaza edenlerin ödülünü alacağı bir yıl olacak.

Bu yıl 6 tutulma var; 4 ay, 2 güneş tutulması o dönemde özellikle uçaklarla ilgili problemler olabileceği için seyahat planlamalarına dikkat etmekte fayda var. Tutulma tarihleri ise 10 Ocak Yengeç Burcu'nda ay tutulması, 5 Haziran Yay Burcu'nda ay tutulması, 23 Haziran'da Yengeç Burcu'nda güneş tutulması, 5 Temmuz Oğlak Burcu'nda ay tutulması, 30 Kasım İkizler Burcu'nda ay tutulması, 14 Aralık Yay Burcu güneş tutulması."