1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alman vekil, Erdoğan'a iftira attı, yanındakiler yalanladı

Almanya'da yayınlanan siyasi tartışma programı Anne Will Talkshow'a konuk olan Alman Federal Meclisi Üyesi Sevim Dağdelen'in, "Erdoğan, Suriye üzerinden İslamcı çetelerini Libya'ya getirdi" iftirasını yanındaki uzmanlar yalanladı.
 21 Ocak 2020 23:46
Yazdır
Alman vekil, Erdoğan'a iftira attı, yanındakiler yalanladı

Almanya'da yayınlanan siyasi tartışma programı Anne Will Talkshow'a konuk olan Die Linnke'den (Sol Parti) Alman Federal Meclisi Üyesi Sevim Dağdelen, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'a dönerek yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya'ya terör örgütü üyelerini göndermekle suçladı. Ancak, Dağdelen'in bu iftirası programın diğer konukları İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde araştırmacı Wolfram Lacher ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika araştırmacısı Hanan Salah tarafından yalanlandı.


Alman vekil, Erdoğan'a iftira attı, yanındakiler yalanladı

ALMAN KANALINDA LİBYA'DAKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

Berlin'de yapılan Libya Zirvesi'nin ardından Almanya Devlet Teleizyonu ARD'ye ait Kanal 1'de yayınlanan ve Libya'daki gelişmelerin konuşulduğu Anne Will Talkshow programına Alman Sol Parti'nin Türk asıllı meclis üyesi Sevim Dağdelen, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Libya Raportörü Hannan Salah, Bilim ve Politika Vakfı'ndan siyaset uzmanı Prof. Wolfram Lacher ve Tagesspiegel politika muhabiri Christoph von Marschall konuk oldu.

ERDOĞAN'I ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANINA ŞİKAYET ETTİ

Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaları ile bilinen meclis üyesi Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a şikayet etti. Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Erdoğan, Suriye üzerinden İslamcı çetelerini Libya'ya getirdi. Bu barış süreci için ağır bir ipotektir. Büyük bir problem olacaktır. Burada Birleşmiş Milletlere üye olanlar alınan kararlara uymalı, Fransa gibi ambargoyu delmemeli. Almanya bu konuda siyasi baskı uygulayarak silah atışlarını durdurabilir" diyerek suçladı.

HANAN SALAH: BUNU İLK DEFA DUYUYORUM

Sevim Dağdelen'in suçlamalarının ardından söz alan, HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika araştırmacısı Hanan Salah, Dağdelen'in sözlerinin ardından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Libya'yı kontrol altında tutan İslamcılardan bahsettiniz. Bunun bu şekilde tarif edilmesini ilk defa duyuyorum. İdeolojilerin tek tarafta olduğunu söylüyorsunuz ama iki tarafta da var" dedi. Siyaset uzmanı Wolfram Lacher ise, "Hükümet için Hafter'e karşı savaşanlar İslamcı değil. Radikal gruplar Hafter'in tarafında daha etkin bir rol oynuyor" dedi.

"SİLAHLARI SUSTURMAMIZ GEREKİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Libya Zirvesi'nden çıkan sonucun büyük bir başarı olduğunu, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Yapmamız gereken ilk şey silahların susturulması" dedi.

Maas, iç savaşın sona erdirilmesi ve barışın sağlanması için Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Arap Ligi ve Avrupa Birliği'nin birlikte hareket etmesinin daha uygun olacağını sözlerine ekledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
22 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Ocak 2020 00:02		 Mehmet Görmez: Kanaat önderi sulh uğruna canını verdi
21 Ocak 2020 23:40
Meclis'te tek başına! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor
21 Ocak 2020 22:42		 NATO'dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Başaramazdık
21 Ocak 2020 21:57
Cüneyt Özdemir, THY'ye atılan iftiraya isyan etti!
21 Ocak 2020 21:42		 Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
21 Ocak 2020 20:37
Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu
21 Ocak 2020 20:23		 Vali'den kurum müdürlerine 'bürokrasiyi azaltın' talimatı
21 Ocak 2020 20:15
İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi
21 Ocak 2020 19:40		 Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi sürüyor
21 Ocak 2020 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı00:02 - 22 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - Alman vekil, Erdoğan'a iftira attı, yanındakiler yalanladı23:40 - Mehmet Görmez: Kanaat önderi sulh uğruna canını verdi23:33 - 2 yeni çağrı merkezi açılacak! 3 bin kişi çalışacak23:27 - Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı23:22 - TOGG otomotivdeki dönüşüme köprü olabilir23:17 - Türk bilim insanı yaptığı ameliyatla tıp literatürüne girdi23:12 - 2019'da Türkiye'yi kaç milyon yabancı ziyaret etti?23:07 - İstanbul'da markete EYP'li saldırı
23:01 - Otomobil fiyatına güvercin22:56 - Narcos Kırklareli! Bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı22:50 - Bilim Sanat Vakfına yapılan yönetim ataması rutin bir süreç22:42 - Meclis'te tek başına! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor22:37 - Göcek Tüneli geçişlerine zam geldi22:32 - 112'ye gelen ihbarlar 'pes' dedirtti22:27 - Uzmanlar, grip hastalarına antibiyotik önermiyor22:22 - Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
22 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aronya 1
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 1
boğazlı kazak 3
aşk acısı 4
benden duymuş olma 1
ekran görüntüsü almak 1
nick'in anlamı 7
pardon 3
Mutsuzluğun kölesi olmak 3
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 39 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam