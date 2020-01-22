1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib'de hastaneler yeraltına taşınıyor

Rusya, Esed ve İran'ın saldırısı altındaki İdlib'de katliamlar, 'ateşkes' iddialarına rağmen devam ediyor. 12 Ocak'tan bu yana 76 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden edildi. Suriye Sivil Savunma Örgütü Başkanı Raid Salih, "Dünyanın her yerinde ambulansların hedef alınmaması kuralı var. Ancak biz vurulmamaları için dağları eşerek altına hastaneler inşa ediyoruz" dedi.
 22 Ocak 2020 06:40
Yazdır
İdlib'de hastaneler yeraltına taşınıyor


Suriye'de Rusya, Esed rejimi ve İranlı teröristlerin saldırısı altındaki İdlib kentinde katliamlar, 'ateşkes' iddialarına rağmen tam gaz devam ediyor. Ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda 76 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden edildi. Rus uçaklarının 232, Esed rejiminin 89 hava saldırısı düzenlediği bölgede okullar, sivil savunma ve toplanma merkezleri özellikle hedef alındı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün paylaştığı verilere göre saldırılarda son 10 günde 20'si çocuk, 3'ü kadın, 1'i yardım görevlisi, toplamda 76 sivil can verdi. Saldırılardan kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine göç edenlerin sayısı 31 bin 500'e ulaştı. Katliamların ilk tanığı olan Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) örgütünün başkanı Raid Salih, Esed rejiminin İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "İdlib'de uçakların yağdırdığı bombalarla ölenlerin sesini kimse duymuyor" dedi. Rejim ve destekçilerinin İdlib'in güneyindeki Maar'ed Numan ilçesi ve kırsalından 350 bin sivili göç ettirdiğine dikkati çeken Salih, şunları söyledi:

RUSYA'NIN HEDEFİNDELER

"Bugün Maarratünnuman ilçesi ve kırsalından bahsediyoruz. Daha öncesinde de Han Şeyhun, Kuzey Hama kırsalı ve diğer bölgelerin sakinleri de aynı şekilde saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İdlib'de Nisan 2019'dan bu yana 1 milyondan fazla sivil evini terk etti. Felaket kaçınılmaz. Bölge halkı umudunu kaybetmiş durumda. Artık aileler eve dönme hayali bile kuramıyor. İnsani yardımlar azaldı. Bölgede hiç kimse gelecekte ne olacağını bilmiyor. Dünyanın her yerinde ambulansların hedef alınmaması için bir yöntem var ancak biz vurulmamaları için dağları eşerek altına hastaneler inşa ediyoruz, ambulansları kamufle ediyoruz."
Öte yandan Esed rejimine ait savaş uçaklarının Halep kentinin batısındaki Kefrnoran köyüne düzenlediği saldırıda 8 sivil can verdi.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Sanat Vakfına yapılan yönetim ataması rutin bir süreç
21 Ocak 2020 22:50		 Doğanın bekçileri çetin kışta da görevinin başında
21 Ocak 2020 21:07
Artvin'de konutlara ilk doğal gaz verildi
21 Ocak 2020 20:42		 Muğla'da cezaevinde suların akmadığı iddiası yalanlandı
21 Ocak 2020 16:28
İGDAŞ'tan doğalgaz faturasına taksit
21 Ocak 2020 16:20		 'Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' taslağı 'askıya' çıktı
21 Ocak 2020 14:06
İl yazı işleri müdürlüğü kadrosu için alt görevde çalışmış olma şartı getirildi
21 Ocak 2020 13:30		 Yargıtay üyesi Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçildi
21 Ocak 2020 12:43
Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap
21 Ocak 2020 11:42		 Sendikalar, 'şehit' ve 'gazi' kelimeleri için izin isteyecek
21 Ocak 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:00 - Ankara Metro'sunda FETÖ propagandası07:57 - İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi07:35 - FETÖ'nün ilginç bağlantıları, şeytani planları07:30 - Projeler niçin vaktinde bitmiyor?07:06 - SİHA'lar iki gün bekledi vurdu06:50 - Dönerde gıda terörü bitiyor06:40 - İdlib'de hastaneler yeraltına taşınıyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:27 - Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor06:11 - Somali halkı Türkiye'yi savundu
00:03 - İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı00:02 - 22 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - Alman vekil, Erdoğan'a iftira attı, yanındakiler yalanladı23:40 - Mehmet Görmez: Kanaat önderi sulh uğruna canını verdi23:33 - 2 yeni çağrı merkezi açılacak! 3 bin kişi çalışacak23:27 - Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı23:22 - TOGG otomotivdeki dönüşüme köprü olabilir23:17 - Türk bilim insanı yaptığı ameliyatla tıp literatürüne girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Projeler niçin vaktinde bitmiyor?
22 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
Dönerde gıda terörü bitiyor
Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Somali halkı Türkiye'yi savundu
FETÖ'nün ilginç bağlantıları, şeytani planları
İdlib'de hastaneler yeraltına taşınıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boğazlı kazak 3
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 2
whatsapp grupları 1
zorba 3
Unutursun mihribanım 5
tahammül 1
gelin arabalarının önünü kesme 4
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
her konuyu şakaya vurmak 1
caf caf 2
SON İLANLAR
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 1 İşçi Alacak
İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim 52 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıçık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam