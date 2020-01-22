İdlib'de hastaneler yeraltına taşınıyor



Suriye'de Rusya, Esed rejimi ve İranlı teröristlerin saldırısı altındaki İdlib kentinde katliamlar, 'ateşkes' iddialarına rağmen tam gaz devam ediyor. Ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda 76 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden edildi. Rus uçaklarının 232, Esed rejiminin 89 hava saldırısı düzenlediği bölgede okullar, sivil savunma ve toplanma merkezleri özellikle hedef alındı. Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün paylaştığı verilere göre saldırılarda son 10 günde 20'si çocuk, 3'ü kadın, 1'i yardım görevlisi, toplamda 76 sivil can verdi. Saldırılardan kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine göç edenlerin sayısı 31 bin 500'e ulaştı. Katliamların ilk tanığı olan Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) örgütünün başkanı Raid Salih, Esed rejiminin İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalıştığını belirterek, "İdlib'de uçakların yağdırdığı bombalarla ölenlerin sesini kimse duymuyor" dedi. Rejim ve destekçilerinin İdlib'in güneyindeki Maar'ed Numan ilçesi ve kırsalından 350 bin sivili göç ettirdiğine dikkati çeken Salih, şunları söyledi:

RUSYA'NIN HEDEFİNDELER

"Bugün Maarratünnuman ilçesi ve kırsalından bahsediyoruz. Daha öncesinde de Han Şeyhun, Kuzey Hama kırsalı ve diğer bölgelerin sakinleri de aynı şekilde saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İdlib'de Nisan 2019'dan bu yana 1 milyondan fazla sivil evini terk etti. Felaket kaçınılmaz. Bölge halkı umudunu kaybetmiş durumda. Artık aileler eve dönme hayali bile kuramıyor. İnsani yardımlar azaldı. Bölgede hiç kimse gelecekte ne olacağını bilmiyor. Dünyanın her yerinde ambulansların hedef alınmaması için bir yöntem var ancak biz vurulmamaları için dağları eşerek altına hastaneler inşa ediyoruz, ambulansları kamufle ediyoruz."

Öte yandan Esed rejimine ait savaş uçaklarının Halep kentinin batısındaki Kefrnoran köyüne düzenlediği saldırıda 8 sivil can verdi.