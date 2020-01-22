Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
|22 Ocak 2020 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Otomobil fiyatına güvercin
21 Ocak 2020 23:01
|112'ye gelen ihbarlar 'pes' dedirtti
21 Ocak 2020 22:32
|Röntgende tespit edildi, doğal yolla çıkması beklenecek
21 Ocak 2020 22:17
|'Mükemmel kardan adam' yapmanın matematiksel formülü
21 Ocak 2020 22:12
|Soğuğa aldırmadan sokakları temizlerken türkü söyledi
21 Ocak 2020 20:57
|Yarım asırdır hem yapıyor hem satıyor hem çalıyor
21 Ocak 2020 20:19
|2 metrekarelik dükkanında yıldızlara hizmet veriyor!
21 Ocak 2020 19:44
|Uzmanlar açıkladı: Kaygılanmak normal midir?
21 Ocak 2020 17:53
|İzmir'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
21 Ocak 2020 17:43
|12 takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ kurtuldu
21 Ocak 2020 17:38