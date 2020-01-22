Projeler niçin vaktinde bitmiyor?
|22 Ocak 2020 07:30
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce AK Partili belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini söylemesinin ardından, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarını "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi" ile takibe aldı. Bu kapsamda dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri giriyor. Sistemden belediyede kaç personel çalıştırıldığı, İller Bankasından gelen paranın ne kadarını personele ne kadarını hizmete ayrıldığı, belediyenin borçlanma bilgileri, altyapı giderlerine ne kadar bütçe ayırdığı da görülebiliyor.
AKSAYAN PROJEYE UYARI
Sistem, vaatleri bire bir takip ediyor. Eğer belediye başkanı vadettiği projeyi belirlediği zamanda bitirmezse sistem uyarı veriyor ve belediye başkanı Genel Merkez tarafından ikaz ediliyor. Genel Merkez, başkanı arayarak projenin neden yavaş gittiğini sorarken; bunun bir an önce bitirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
YERİNDE DENETİM
Sistemin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları da sahada başkanları denetliyor. Denetimler sırasında aksaklıklar görüldüğünde başkan yerinde uyarılıyor. Tüm bu adımları sadece Genel Merkezin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sistem üzerinden takip ettiği öğrenildi. Program sayesinde başkanlara online karne de verilecek. Ancak başkanlar sistem üzerinden bu karneleri ve başarı ortalamaların göremeyecek. Bilgiler Genel Merkezde tutulacak.
DAMLA PEKER
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kar yağışı beklenen İstanbul'da ekipler yollarda hazır bekliyor
22 Ocak 2020 06:27
|Somali halkı Türkiye'yi savundu
22 Ocak 2020 06:11
|22 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Ocak 2020 00:02
|Alman vekil, Erdoğan'a iftira attı, yanındakiler yalanladı
21 Ocak 2020 23:46
|Mehmet Görmez: Kanaat önderi sulh uğruna canını verdi
21 Ocak 2020 23:40
|Meclis'te tek başına! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor
21 Ocak 2020 22:42
|NATO'dan dikkat çeken Türkiye itirafı: Başaramazdık
21 Ocak 2020 21:57
|Cüneyt Özdemir, THY'ye atılan iftiraya isyan etti!
21 Ocak 2020 21:42
|Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
21 Ocak 2020 20:37
|Zeytin Dalı bölgesi, Türkiye sayesinde hayat buldu
21 Ocak 2020 20:23