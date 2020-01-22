Kriptolu programı kullanan 12 şüpheli için gözaltı kararı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
|22 Ocak 2020 07:57
|Yazdır
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.
İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gülen'in sağ kolu FETÖ'nün kasası çıktı
22 Ocak 2020 10:31
|FETÖ'deki çatlak savaşa dönüştü
22 Ocak 2020 09:01
|Bu karedeki katiller tek tek öldürüldü
22 Ocak 2020 08:30
|Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
22 Ocak 2020 08:00
|FETÖ'nün ilginç bağlantıları, şeytani planları
22 Ocak 2020 07:35
|SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
22 Ocak 2020 07:06
|Savcılık, eski istihbaratçı Altaylı hakkında dava açtı
21 Ocak 2020 22:07
|Bitlis'te güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor
21 Ocak 2020 21:52
|KKK darbe girişimi davasına devam edildi
21 Ocak 2020 20:27
|Yargıtay Üyesi Kodalak: Kastettiğim Almanya'daki Deniz Feneri'dir
21 Ocak 2020 18:20