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Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL

Tüketiciler alışveriş yaparken çoğu zaman aynı ürünü mağazadan almak yerine internetten alıyor. Nedeni ise fiyat. Çünkü birçok marka aynı ürünü mağazasında ve internette hayli farklı fiyatla satıyor. Peki ürün aynıyken fiyat nasıl değişiyor? Tüketicilerin kafasını karıştıran farklı fiyat uygulamasını sektör temsilcilerine sorduk. Üretici farkları mağaza giderleri ile açıklarken tüketici 'Kandırılmış hissediyorum' diyor.
 22 Ocak 2020 08:01
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Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL

Teknolojinin ve e-ticaretin gelişmesi ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da hızla değişim gösterdi. Alışverişlerin yavaş yavaş e-ticaret platformlarına kayması ile beraber tüketicilerin tercihlerini etkileyen yeni unsurlar ortaya çıktı. Kendi bütçesini düşünen tüketici özellikle nerede daha ucuza satılıyorsa ürünü oradan satın almak istiyor. Bu yüzden çoğunlukla daha ucuz olan internet alışverişini tercih ediyor. Şöyle ki bügün ünlü bir markanın erkek pantolonu mağazada 750 lira iken aynı ürün markanın kendi internet sitesinde 328 liraya alınabiliyor. Peki neden aynı kalitedeki aynı ürün farklı fiyatlarda satılıyor?

MAĞAZADA DENE, İNTERNETTEN AL

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre Neredeyse tüm markaların hem internet üzerinden hem de mağazalardan aynı ürünün satışını yaptığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Mağazaların yüksek AVM kiraları var ve çok sayıda personel çalıştırdıkları için giderleri internete göre daha düşük. Aradaki bu fark indirim olarak yansıtılabiliyor. Ancak hala çok sayıda tüketici özellikle kıyafet ve ayakkabı konusunda denemek ve görmek istiyor. O yüzden mağazaya gelip, deniyor ve üzerinde görüyor. Eğer aynı ürün internet sitesinde varsa ve daha ucuzsa denediği ürünü mağazadan çıkmadan internet üzerinden satın alıyor. Sonuçta kendi cebini düşünüyor" diye konuştu.

YANLIŞ YÖNLENDİRME

İnternet üzerinden yapılan bazı indirimli satışların da markalara zarar verdiğini ifade eden Öncel, "Müşterinin güvenini kaybediyoruz. Mağazada satılan bir ürünün tüm bedenleri satılmış, sadece en küçük ve büyük bedenler satılmıyor. Marka bunu internet üzerinden yüzde 50 indirimle satışa koyuyor. Mağazadan bu ürünü daha önce satın alan kişi bu indirimi gördüğü zaman morali bozuluyor. Ama aslında marka sadece hiç satılmayan ürün için bu indirimi yapmış oluyor. Yani en çok satan ürüne indirim yansıtılmıyor. Zaten almaya çalışsanız da kendi bedeninizi bulamazsınız. İnternetteki pazar yerlerinde denetim yok, yaptırım yok" dedi.

KANDIRILMIŞ HİSSETTİM

Alışverişte 2 fiyat karmaşasını yaşayan tüketiciler şunları söyledi:

Ünlü bir mağazadan bir ayakkabı aldım. Ertesi gün markanın sitesinde aynı ürünü yüzde 30 ucuza buldum. Kullanmıştım, iade edemedim. Kendimi kandırılmış hissettim.

Birçok markada online ve mağaza fiyatlarının farklı olduğunu biliyorum. Bu nedenle mağazada bakıp deniyorum, internet alışverişi ile alıyorum.

Mağazada beğendiğim 750 liralık pantolon internette 328 liraydı. Personel bunun sadece internette geçerli olduğunu söyledi. Ben de eve gelip beğendiğim ürünü 328 liraya aldım.

TÜKETİCİ BİR YOLUNU BULUYOR

Mağaza ve internet fiyatlarının yüzde 50'yi bulan oranda farklı olması tüketiciyi de farklı yollara başvurmaya itiyor. Şöyle;

İnternette istediği renk ya da beden yoksa herhangi birini sipariş ediyor, sonra mağazada değiştiriyor. Böylece indirimli fiyatla alışveriş yapıyor.

Önce mağazada deniyor, beğeniyor. Sonra o mağazadan değil internetten alıyor. Böylece ürünü deneme fırsatını yakalıyor, iade süreciyle uğraşmıyor.

Alıcı mağaza çalışanından yardım istiyor. Mağazada bir personel alışverişi yapacak müşterinin kartıyla alım yapıp adres olarak mağazayı gösteriyor. Böylece ürün internetteki indirimli fiyattan alınıyor.


MAĞAZANIN GİDERLERİ

* Kira, aidat

* Personel giderleri

* Enerji faturaları

İNTERNET MAĞAZASI GİDERLERİ

* Depo kirası
* Kargo ücretleri
* Personel giderleri
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