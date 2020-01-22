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Bu karedeki katiller tek tek öldürüldü

Kandil'de birlikte fotoğraf çektiren 5 kadın teröristin hepsinin sonu ölüm oldu. PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star'ın 5 elebaşı Türk istihbaratı ve TSK'nın ortak operasyonlarıyla art arda öldürüldü
 22 Ocak 2020 08:30
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Bu karedeki katiller tek tek öldürüldü

PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star'ın örgüt içinde "5'li yürütme' denilen kademesindeki 5 üst düzey terörist TSK ve istihbarat birimlerinin koordineli operasyonlarıyla farklı tarihlerde öldürüldü.

5 TERÖRİSTİN 2'Sİ 10 MİLYONLUK KIRMIZI LİSTEYDİ

Ele geçirilen fotoğraf karesinde bir arada yer alan 5 teröristin 2'si 10 milyonluk kırmızı listede aranıyordu. Teröristlerden 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde sözde Botan saha sorumlusu olarak faaliyet yürütürken kış üslenmesi için gizlendiği sığınakta 15 teröristle etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategorisinde yer alan Eroğlu, 29 kişinin öldüğü Ankara Merasim Sokak, 38 kişinin hayatını kaybettiği Kızılay Güvenpark'taki saldırıların emrini vermekten gıyabi tutuklu olarak yargılanıyordu.

HEPSİ TEK TEK ÖLDÜRÜLDÜ

Eroğlu'nun ardından YJA-Star'ın Sözde Zagros eyalet sorumlusu "Devrim Amed" kod adlı Zeynep Baytar, Hakkari Çukurca'da 4 korumasıyla öldürüldü. Baytar, Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt'un şehit edildiği saldırıya bizzat katılmıştı. Merasim Sokak ve Kızılay Güvenpark saldırılarında bombalı araçları Lice'den Ankara'ya gönderdiği ortaya çıkan 'Gülnaz' kod adlı YJA-Star'ın Diyarbakır sorumlusu Nuran Er de, Diyarbakır Lice'de 3 korumasıyla öldürüldü. Örgütün sözde Dersim sorumlusu 'Çiçek' kod adlı Hacer Kaya, Çukurca'da şehit olan Binbaşı Yavuz Başayar'ın katiliydi. Kaya da Tunceli'de 2 korumasıyla öldürüldü. "Tekoşin" kod adlı Söylemez Yaşar ise, Kuzey Irak'taki Gara bölgesi YJA-Star sorumlusuydu ve 10 milyonluk kırmızı kategoride aranıyordu. Yaşar da Gara bölgesinde MİT'in aldığı anlık istihbarat sonucu TSK'nın gerçekleştirdiği hava harekatıyla öldürüldü.

Özgür CEBE

Sabah
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