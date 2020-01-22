5 şehir 100 bin kişiye iş
|22 Ocak 2020 08:46
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Türkiye'nin istihdam şampiyonu olan tekstil sektörü, Doğu'da yatırım seferberliği başlattı. İşsizliğe çözüm bulmak amacıyla bölgede valilikler kanalıyla ardı ardına açılan Tekstil İhtisas OSB'leri, Tekstilkent projeleri ve güven ortamının tesis edilmesi sektörün, yatırımlarını Doğu'ya kaydırmasında etkili oldu. Diyarbakır, Ağrı, Batman, Erzurum ve Van gibi şehirler adeta yatırımcı akınına uğrarken, tekstil firmaları bölgede yatırım için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Tekstil yatırımlarının Mardin, Siirt ve Şırnak gibi bölge illerinde de artması bekleniyor.
VAN ATAĞA KALKTI
Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Van, tekstil yatırımlarıyla sanayi şehri olma yolunda önemli adımlar atıyor. 1. Tekstilkent'te 2 bin 500 kişiye, bireysel yatırımlarla da 1.000 kişinin istihdam edildiği şehirde valilik, ikinci Tekstilkent için kolları sıvadı. 100 hektarlık alana yapılacak 2. Tekstilkent'in 40 hektarının altyapısı için ihale aşamasında olduklarını söyleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bu yatırımla ilave 15.000 kişiye iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.
ERZURUM'DA 4 FABRİKA
Tekstilin istihdam kapısı olduğu şehirlerden biri de Erzurum oldu. 2019'da 20 milyon TL'lik yatırımla temelini attıkları Tekstilkent'te 4 fabrikada deneme üretimine başladıklarını söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Marks&Spencer, Zara, H&M ve Massimo Dutti'nin montları Erzurum'da dikilecek" dedi. 4 fabrikanın bin kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Vali Memiş, 2021 hedeflerinin yeni açılacak 5 fabrikayla istihdamı 10 bin kişiye çıkarmak olduğunu söyledi.
Feride Cem
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