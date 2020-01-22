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Grevdeki işçilere insanlık ayıbı

Antalya Büyükşehir iki ayrı uygulamayla 'insanlık ölmüş' dedirti. Grevdeki işçilerin ısınmak için ateş yakmasını yasaklayan belediye, kadın otobüs şoförlerinin de tuvalet talebini görmezden geldi
 22 Ocak 2020 09:01
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Grevdeki işçilere insanlık ayıbı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi 179 gündür grevde olan Hak-İş Sendikası üyelerinin soğuk havada ısınmak için kovada ateş yakmalarını yasakladı. Belediye önünde açık alanda soğuk havaya karşın grevini sürdüren işçilerin ateş yakmasının yasaklanmasının, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı olduğu iddia edildi.

Grev Gözcüsü Yener Gürer, "Meclis günü Sayın Muhittin Böcek ateş yaktığımızı görmüş. Güvenlik görevlilerine talimat vermiş. Biz, 'burada soğuktan ölelim mi' dedik. Onlar da bize 'emir Başkan Böcek'ten geldi' dediler. Bu nasıl demokrasi" dedi.

12 KADIN ÇARESİZ

Toplu ulaşımda yaşanan 'kadınlar tuvaleti' krizi ise Antalya Toplu Taşıma Şoförler Derneği Başkanı Elçin Güler tarafından gündeme getirildi. Güler, "Otobüs depolama ve bekleme yerlerinde kadınlar tuvaleti olmadığı için 12 kadın şoför arkadaşımız çaresiz durumda. Belediyeye bildirmemize rağmen bu sorun maalesef çözülmedi. En son insani olarak yasal yolları deneyeceğiz. Başka çıkar yol kalmadı" ifadelerini kullandı.

KAPIDA NÖBET TUTUYORLAR

Antalya Toplu Taşıma Şoförler Derneği Başkanı Elçin Güler: Kadın şoförler, aktarma yerlerinde ve ana çıkış noktalarında kapıya erkek arkadaşlarını nöbetçi dikip ihtiyacını gideriyor. Biz zorunlu bir ihtiyaç olan tuvalet istiyoruz" dedi. Kadın şoförler ise "Hepimiz işe başladıktan sonra 3 ay içinde böbreklerimizden rahatsızlandık" diyerek sıkıntılarını dile getiriyor.
Sabah
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