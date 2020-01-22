Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem

Demir Grup Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Hürriyet'ten Damla Uğurtürk'e konuştu.

Çalımbay, "Sizce hakkınız veriliyor mu?" sorusuna "Türkiye'de lobin varsa veyahut bu işi kovalayan kişilerle içli dışlıysanız, öne çıkabiliyorsunuz. Benim öyle bir lobim yok. Öyle olmak için, argo tabirle sosyal takılmak lazım" yanıtını verdi.

Çalımbay şöyle devam etti:

"Yıllarca Beşiktaş'ta takım kaptanlığı yaptım, hiçbir zaman kendimi bozmadım. Ben hak edenin Türkiye'de hakkıyla bir yere geldiğine inanmıyorum. Biz birçok takımı eledik ettik, 1-2 kere yazılıyor bitiyor. Medya Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un peşinde. Eğer sen Sivas gibi, Kayseri veya Malatya gibi takımları çok iyi bir yere getiriyorsan esas başarı o. Galatasaray 13 milyon Euro verdi Diagne'yi aldı Kasımpaşa'dan. Niye aldı, şampiyon olmak için. Diagne parasıyla Sivas 2, 3 tane takım yapar."

Sohbetin devamında Uğurtürk'ün yönelttiği sorular ve Çalımbay'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

Galatasaray ya da Fenerbahçe çağırırsa gider misiniz?

Gitmem. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Kendilerinin içinden yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Mesela Trabzon bunu şu anda çok iyi yapıyor.

Hakemleri nasıl buluyorsunuz?

Hakemlik bana göre dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi.< Herkesin yapacağı bir iş değil. Hakem bir maçtan çıktığı zaman mutlaka bir taraf kızıyor, berabere de bitse biri kızıyor. O nedenle yapacak bir şey yok. Bazen hakikaten çok hatalar oluyor. O zaman bizler de kenardayken üzülüyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Yoksa birini yerden yere vuralım değil. Bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum. Oluyor, hata yapacaklar. Orada ne oluyor teknik direktörlerin canı yanıyor. Belki o maçta yenilen arkadaşlarımız teknik direktörlüğü bırakıyor. Futbolcuyu bırakacak değiller, teknik direktörü gönderiyorlar.

Başakşehir'in geçen yıl şampiyonluğu kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başakşehir bana göre iki sezondur Türkiye'nin en kaliteli takımına sahip. Sadece geçen sezon değil, ondan önceki sezon da şampiyon olabilirdi, ama şampiyonluğa giderken krizler yaşanıyor. Krizleri yönetmek çok önemli. Başakşehir'in eksiği taraftarının olmaması.