1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem

Demir Grup Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gider misiniz?" sorusuna "Gitmem. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Kendilerinin içinden yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
 22 Ocak 2020 08:39
Yazdır
Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem

Demir Grup Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Hürriyet'ten Damla Uğurtürk'e konuştu.

Çalımbay, "Sizce hakkınız veriliyor mu?" sorusuna "Türkiye'de lobin varsa veyahut bu işi kovalayan kişilerle içli dışlıysanız, öne çıkabiliyorsunuz. Benim öyle bir lobim yok. Öyle olmak için, argo tabirle sosyal takılmak lazım" yanıtını verdi.

Çalımbay şöyle devam etti:

"Yıllarca Beşiktaş'ta takım kaptanlığı yaptım, hiçbir zaman kendimi bozmadım. Ben hak edenin Türkiye'de hakkıyla bir yere geldiğine inanmıyorum. Biz birçok takımı eledik ettik, 1-2 kere yazılıyor bitiyor. Medya Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'un peşinde. Eğer sen Sivas gibi, Kayseri veya Malatya gibi takımları çok iyi bir yere getiriyorsan esas başarı o. Galatasaray 13 milyon Euro verdi Diagne'yi aldı Kasımpaşa'dan. Niye aldı, şampiyon olmak için. Diagne parasıyla Sivas 2, 3 tane takım yapar."

Sohbetin devamında Uğurtürk'ün yönelttiği sorular ve Çalımbay'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

Galatasaray ya da Fenerbahçe çağırırsa gider misiniz?

Gitmem. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Kendilerinin içinden yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Mesela Trabzon bunu şu anda çok iyi yapıyor.

Hakemleri nasıl buluyorsunuz?

Hakemlik bana göre dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi.< Herkesin yapacağı bir iş değil. Hakem bir maçtan çıktığı zaman mutlaka bir taraf kızıyor, berabere de bitse biri kızıyor. O nedenle yapacak bir şey yok. Bazen hakikaten çok hatalar oluyor. O zaman bizler de kenardayken üzülüyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Yoksa birini yerden yere vuralım değil. Bilerek hata yaptıklarını düşünmüyorum. Oluyor, hata yapacaklar. Orada ne oluyor teknik direktörlerin canı yanıyor. Belki o maçta yenilen arkadaşlarımız teknik direktörlüğü bırakıyor. Futbolcuyu bırakacak değiller, teknik direktörü gönderiyorlar.

Başakşehir'in geçen yıl şampiyonluğu kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başakşehir bana göre iki sezondur Türkiye'nin en kaliteli takımına sahip. Sadece geçen sezon değil, ondan önceki sezon da şampiyon olabilirdi, ama şampiyonluğa giderken krizler yaşanıyor. Krizleri yönetmek çok önemli. Başakşehir'in eksiği taraftarının olmaması.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu gözündeki morluğu böyle açıkladı: Hanımdan dayak yedim
22 Ocak 2020 10:55		 Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!
21 Ocak 2020 22:22
Kayak merkezlerinde son durum
21 Ocak 2020 11:27		 Arda Turan transferinde sıcak gelişme! İşte açıklanacağı tarih
21 Ocak 2020 11:24
Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?
20 Ocak 2020 23:52		 Ali Koç, Erdoğan'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı
20 Ocak 2020 23:22
Sivasspor, liderliğini sürdürüyor
20 Ocak 2020 22:06		 Rıdvan Dilmen: Arda Turan konusu kabak tadı verdi
20 Ocak 2020 20:36
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi belli oldu
20 Ocak 2020 19:12		 Penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
20 Ocak 2020 18:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Poşetin ardından lastik, pil ve elektronik eşyalar için de beyanname verilecek11:05 - Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı11:00 - Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!11:00 - Özel çocuklar çiğ köfte yoğurup, kadayıf pişirdi11:00 - Trans yağlar bu yıl yasaklanabilir10:56 - Ordu'daki ölümün domuz gribinden olduğu kesinleşti10:55 - Emre Belözoğlu gözündeki morluğu böyle açıkladı: Hanımdan dayak yedim10:52 - Gram altın 297 lira seviyelerinde10:48 - Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:47 - İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı
10:46 - Adıyaman'da marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen zanlı tutuklandı10:41 - Adalet Bakanı açıkladı, yeni hizmet 3 Şubat'ta başlıyor10:33 - Yabancı akademisyende çıta yükseldi10:31 - Gülen'in sağ kolu FETÖ'nün kasası çıktı10:28 - Sanayicilerden lokavt (işten uzaklaştırma) kararı10:16 - Yabancıya konut satışında yeni rekorlar yolda10:14 - Sağlık Bakanı'ndan 'gizemli virüs' açıklaması10:14 - Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
Projeler niçin vaktinde bitmiyor?
FETÖ'deki çatlak savaşa dönüştü
Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
EGO'dan öğrencilere kötü haber
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efsane geri döndü 1
Della 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 4
şeytan dürttü 3
med-czr 6
kiracı 2
dört elle sarılmak 2
ressam bob ross 2
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 2
gurbet 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam