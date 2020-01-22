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İstanbul yeniden kongre merkezi oluyor

MICE turizminde toparlanmanın başladığını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İstanbul'u yeniden kongre merkezi yapmak için çalışıyoruz" dedi
 22 Ocak 2020 09:11
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İstanbul yeniden kongre merkezi oluyor

2016'da yaşana zorlu sürecin ardından türbülansa giren, 2018'de ise yeniden ayağa kalkan turizm sektöründe gelirleri artırmanın en etkili yolu kongre, etkinlik, toplantı (MICE) turistini geri kazanmaktan geçiyor. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yaparken MICE turisti bunun yaklaşık dört katını harcıyor.

Dünya turizm örgütü verilerine göre de turizm gelirlerinin yüzde 30'u sağlayan MICE sektörü, Türkiye turizm gelirlerinin belirleyicisi arasında yer alıyor. Bu kapsamda atağa geçen turizm sektörü, İstanbul'u yeniden kongre merkezi yapmayı hedefliyor.

TOPARLANMA BAŞLADI

Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği'nin (ICCA) verilerine göre MICE sektörünün her yıl yüzde 10 büyüdüğünü anlatan Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin özellikle kongre turizminde yeniden öne çıkması için çalıştıklarını söyledi. Son dönemde MICE turizminde toparlanmanın başladığını belirten Bağlıkaya, "Kongre turizmi, bireysel ve paket turlara göre daha çok gelir bırakan, bu bakımdan da daha avantajlı bir turizm çeşidi. ICCA tarafından açıklanan 2018 yılı verilerine göre kongre katılımcısı delegelerin katıldıkları kongre başına gerçekleştirdikleri ortalama harcama 2.258 dolar seviyesinde. Bizim 2023 hedeflerini yakalamamız için kongre turistini yeniden ülkemize çekmemiz ve İstanbul'u kongre merkezi yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

GELİR YÜZDE 3.5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2018'de Türkiye'ye iş amaçlı gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2 milyona yaklaştığını anlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Bu ziyaretçilerden elde edilen gelir ise yüzde 5 artarak 1.6 milyar doları aştı. Kongre ve toplantı amacıyla gelen ziyaretçilerden elde edilen gelir Türkiye'nin toplam turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor."

2019'un ilk 9 aylık döneminde de iş amaçlı gelen gelen yabancı ziyaretçi sayısının önceki yılla aynı seviyede gerçekleştiğini aktaran Bağlıkaya, "Ocak-Eylül 2019 döneminde Türkiye'ye toplantı ve görev kapsamında 1 milyon 416 bin 469 kişi geldi. Bu ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri ise 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3.55 oranında artarak 1 milyar 254 milyon 904 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu yıl hem kişi sayısı hem de gelirin artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TURİZMİN 12 AYA YAYILMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Kongre turizminin hem turizm gelirlerinin artırılması hem de sezonun ülke geneline ve 12 aya yayılması konusunda çok önemli bir rol oynadığını anlatan Bağlıkaya, "Özellikle Antalya, Muğla, İzmir, Aydın gibi kıyı kentlerimizde yer alan tesislerimiz, yaz aylarında deniz, güneş, kum için gelen turisti ağırlarken kış aylarında kongre, toplantı, incentive, etkinlik organizasyonlarına ev sahipliği yaparak doluluklarını ve gelirlerini yükseltebiliyor" diye konuştu.

Betül ALAKENT

Sabah
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