EGO'dan öğrencilere kötü haber

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin (AHOK) "60 TL'ye 200 binişlik 'öğrenci abonman' kartları bizim otobüslerimizde de geçsin" çağrısına Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü'nden olumsuz yanıt geldi.



EGO, "Şu anda abonman uygulama araçları ile alakalı değişiklik söz konusu değildir" açıklamasını yaptı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "Öğrenci abonman kart, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerimize destek amaçlı hizmete sunduğu bir uygulamadır.

Hürriyet Ankara'dan Murat YILMAZ'ıın haberine göre Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararlar doğrultusunda kuruluşumuza bağlı şehir içi indirimli tarife ile çalışan EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik hatlarında geçerlidir. Kullanmış olduğumuz kanunla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarına katılan yerleşim alanı yolcu taşıma tarifesinin, şehir içi indirimli tarifesinden yüksek olması nedeniyle öğrenci abonman kartı uygulaması bu hatta geçmemektedir. EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde Öğrenci Abone Kart kullanım uygulaması ve esasları hakkında bilgiler yayınlanmıştır. Şu anda abonman uygulama araçları ile alakalı değişiklik söz konusu değildir."