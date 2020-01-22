İtalya'da çok sayıda ev 1 eurodan alıcı bekliyor

Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia bunlardan biri. 'Nazik kasaba' olarak nam salan Bisaccia kahve fiyatına evleri 2019 yazında satışa koymuş olsa da fırsatları tükenmiş değil.

Bisaccia'nın benzer fırsatlar sunan diğer İtalyan kasabalarından farkı ise 'salkım' tarzı mimarisi nedeniyle sülalece veya arkadaş gruplarıyla beraber topluca taşınmak isteyenlere daha uygun olması ve potansiyel hemşerilerini birden fazla ev almaya teşvik etmesi.

Campania bölgesindeki kasabayı diğer '1 euro'cu kasabalardan ayıran önemli bir özelliği de satışta olan tüm evlerin sahibinin Bisaccia Belediyesi olması. Bu da satın alma aşamasında olası mirasçı ve üçüncü kişilerle bürokratik labirentlerde kaybolma olasılığını ortadan kaldırıyor.

Bisaccia'dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyor.

Napoli yakınlarındaki Zungoli, Sicilya adasındaki Mussomeli, Gangi, Salemi ve Bivona ile Sardunya Adası'ndaki Ollalai kasabaları İtalya'da eski şaşalı günlerine dönebilmek için 1 euroya ev satın alma imkanı sunan yerlerden

Kaynak: Euronews