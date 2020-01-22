Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|22 Ocak 2020 09:45
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 297 lira seviyelerinde
22 Ocak 2020 10:52
|Borsa güne rekorla başladı
22 Ocak 2020 10:10
|Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor
21 Ocak 2020 19:04
|Borsa günü 123 binin üzerinde tamamladı
21 Ocak 2020 18:25
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
21 Ocak 2020 17:27
|Gün sonu döviz fiyatları...
21 Ocak 2020 17:25
|Altının kilogramı 297 bin liraya yükseldi
21 Ocak 2020 17:03
|Borsa İstanbul'dan yeni bir rekor daha!
21 Ocak 2020 16:52
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
21 Ocak 2020 13:11
|Çeyrek altın ne kadar?
21 Ocak 2020 12:44