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113 bin kişi BES'ten emekli oldu

Rahat bir emeklilik için en doğru kararlardan birinin Bireysel Emeklilik Sözleşmesi yaptırmak olduğunu belirten Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, 2019 sonunda 10 yılı doldurarak emekli olanların sayısının 113 bin kişiye ulaştığını ifade etti
 22 Ocak 2020 09:50
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113 bin kişi BES'ten emekli oldu

2003 yılında ilk sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan ve 2013 yılında % 25'lik devlet katkısı uygulamasının yürürlüğe girmesini takiben büyük bir ivme yakalayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 17'nci yılına giriyor.

Otomatik Katılım'la beraber 125 milyar liraya ulaşan toplam fon büyüklüğünün Türk ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, rahat bir emekliliğe giden yolda BES'in önemini şöyle anlattı:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde ortalama yaşam süresi 80 yıla hızla yaklaşıyor. BES, uzun dönemde sunduğu avantajlarla emeklilik döneminde rahat etmek isteyenler için hem çok hesaplı hem de çok güvenli bir seçenek sunuyor. Aylık ufak tasarruflar ile uzun dönemde büyük birikimlere sahip olmanın mümkün olduğu bir sistem. Emeklilik döneminde yaşanabilecek finansal kaygıların önüne geçebilmek için şimdiden adımların atılması, kişilerin kendilerine uygun bir BES planına geçerek birikim yapmaya başlaması gerekiyor."

BES'in değeri

BES'in değerinin, sistemden emekli olan bireylerin sayısı arttığı zaman toplum tarafından daha iyi anlaşılacağını belirten Öztürk, henüz genç bir sistem olan BES'ten emekli olanların sayısının her yıl katlanarak yükseleceğini dile getirdi. 2017 yılında 64 bin, 2018 yılında 89 bin ve 2019 yılında 113 bin kişinin tam devlet katkısı ile emeklilik hakkı kazandığını ifade eden Öztürk, "2018'de bir önceki yıla göre emekli sayısında % 41'lik artış var" dedi.

Yüzde 49 arttı

Öztürk, "2019 yılında ise bu artış oranı % 49. Siz ne kadar tanıtım yaparsanız yapın, en tesirli ve doğru iletişimi sistemi tecrübe eden ve faydasını deneyimleme şansı yakalayan katılımcılar yapıyor. Önümüzdeki dönemde sistemin meyvelerini daha fazla katılımcının toplayacağını ve bu avantajlı birikim aracının faydasının çok daha geniş bir kitle tarafından fark edileceğini söyleyebiliriz."

Kampüs Plan, Halk Plan, Ayrıcalıklı Plan, KOBİ-Esnaf Plan ve Çalışkan Ev Hanımları Planı gibi her eve ve her cebe uygun aylık katkı modelleriyle kolay anlaşılabilir, avantajlı bir bireysel emeklilik tecrübesi sunan Halk Emeklilik, bunun yanında hayata geçirdiği tasarrufhareketi.com.tr websitesinde rahat bir emeklilik için birikim yapmayı kolaylaştıracak yöntemleri paylaşıyor.

Halk Emeklilik BES Derece platformu ise BES'te yapılabilecek birikimleri önceden hesaplamak için hızlı ve kolay kullanımlı bir çözüm sunuyor.
Memurlar.Net
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