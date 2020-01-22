Yalçın Bayer: YÖK garabete son vermeli
|22 Ocak 2020 09:57
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Hürriyet Gazetesi'nden Yalçın Bayer yazısında, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın açıklamasına yer vererek 'YÖK garabete son vermeli' dedi.
Bayer yazısının devamında:
'YÖK GARABETE SON VERMELİ'
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine bir açıklama yaptı. "Değişikliğin üniversitelerin ayağına pranga bağlanmasından başka bir şey olmadığını" kaydeden Geylan şöyle diyor: "Bizler, ödeme sürecinde YÖK'ün akademisyenlerin taleplerinin ciddiye alacağını beklerken, eskisini mumla aratır bir düzenleme ve hukuk dışı geriye dönük bir menfi değerlendirme süreci ile karşı karşıya kalınmış oldu. YÖK'ü kararını gözden geçirmeye davet ediyoruz."
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