Sivas'ta kar nedeniyle 128 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 128 köye ulaşım sağlanamıyor.
|22 Ocak 2020 09:58
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 128 köye ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 15, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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