Başkentin 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.
|22 Ocak 2020 10:06
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Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çankaya, Mamak ve Elmadağ ilçe merkezleri ile mahalleleri içme suyu şebeke hatları yapım işi" kapsamında, Beytepe Mahallesi içme suyu ana iletim hattı çalışması dolayısıyla duktil boru hattının bağlantısının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 08.00 ile cuma günü saat 08.00 arasında Çankaya ilçesine bağlı Beytepe ve Ahlatlıbel ile Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Tulumtaş, Koparan, İncek ve Kızılcaşar mahallelerine su verilmeyeceği kaydedildi.
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