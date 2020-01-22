1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Eğitim-Sen'den EKYS'ye girin çağrısı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan sınav çağrısında bulundu.
 22 Ocak 2020 10:12
Yazdır
Türk Eğitim-Sen'den EKYS'ye girin çağrısı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın 15 Mart tarihinde yapılacağını hatırlatarak, kariyer kurgusunu eğitim yöneticisi olarak planlayan tüm meslektaşlarını sınava girmeye davet etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Yönetici Atama Yönetmeliği'nde birkaç rötuş yaparak eğitim kurumlarına yazılı sınav esasına göre yönetici atanmasını sağladığını hatırlatan Geylan, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, geride bıraktığımız süreçte mülakatlarda yazılı sınav başarısının tahrip edilmesine de müsaade etmedi. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl 21 Nisan tarihinde yazılı sınav yapılmış, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında da 9 bini okul müdürü olmak üzere yaklaşık olarak 20 bin yönetici yazılı sınav esasına göre iş başı yapmıştı. Sayın Bakana bu konuda teşekkür etmiştik. Şimdi de yazılı sınavın ikincisi 15 Mart tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tıpkı geçen yıl olduğu gibi 15 Mart'ta yapılacak olan yazılı sınavın sonuçlarını da tahrip etmeden yönetici ataması yapmalıdır" diye konuştu.

Sınavla ilgili çağrıda bulunan Geylan, "Eğitimde kariyer amaçlayan arkadaşlarımız bu sınava mutlaka girmelidir. Yönetici adayları bu sınava girsin, başarılı olsun ve adı, sıfatı, pozisyonu ne olursa olsun hiç kimse ya da gruba biat etmeden kendi bileklerinin hakkı ile yönetici olsunlar" dedi.

Geylan sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamudaki tüm yöneticilerin sadakat gösterecekleri tek yer devlet olmalıdır. Bu liyakat esaslı düzenin tesis edilmesi için de bir kimsenin ya da grubun referansıyla değil, sınav başarısıyla yönetici ataması ön koşuldur. O halde gelin bu mülakat garabetini kökten kaldırın, eğitim kurumları yöneticilerini sadece sınav başarısına göre atayın."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanayicilerden lokavt (işten uzaklaştırma) kararı
22 Ocak 2020 10:28		 Grevdeki işçilere insanlık ayıbı
22 Ocak 2020 09:01
Türk Eğitim Sen: Akademik teşvik düzenlemesi yeterli değil
21 Ocak 2020 21:02		 ABD, İncirlik'den mi çekiliyor? Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi
21 Ocak 2020 13:27
'Hepimiz Ermeniyiz gibi sloganları bir kenara bırakalım'
20 Ocak 2020 23:03		 Eğitim-Bir-Sen: Öğretmenlik Meslek Kanunu hayata geçirilmelidir
20 Ocak 2020 19:57
Hayvanseverler fayton konusunda 'net ve kapsamlı' açıklama bekliyor
20 Ocak 2020 17:09		 EBS: Mazeret tayini çıkmayanlar, il ve ilçe emrine atansın
20 Ocak 2020 14:14
Sendika, metal işçisi için zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti
20 Ocak 2020 12:02		 'Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli'
20 Ocak 2020 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı11:07 - Lastik, pil ve elektronik eşyalar için de beyanname verilecek11:05 - Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı11:00 - Güvenlik soruşturması yeniden getirilmemeli!11:00 - Özel çocuklar çiğ köfte yoğurup, kadayıf pişirdi11:00 - Trans yağlar bu yıl yasaklanabilir10:56 - Ordu'daki ölümün domuz gribinden olduğu kesinleşti10:55 - Emre Belözoğlu gözündeki morluğu böyle açıkladı: Hanımdan dayak yedim10:52 - Gram altın 297 lira seviyelerinde10:48 - Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
10:47 - İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı10:46 - Adıyaman'da marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen zanlı tutuklandı10:41 - Adalet Bakanı açıkladı, yeni hizmet 3 Şubat'ta başlıyor10:33 - Yabancı akademisyende çıta yükseldi10:31 - Gülen'in sağ kolu FETÖ'nün kasası çıktı10:28 - Sanayicilerden lokavt (işten uzaklaştırma) kararı10:16 - Yabancıya konut satışında yeni rekorlar yolda10:14 - Sağlık Bakanı'ndan 'gizemli virüs' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Metrosu'nda FETÖ propagandası
Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Mağazada 750 TL, İnternette 328 TL
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı
Kamu işçisi ilave tediye bekliyor
Projeler niçin vaktinde bitmiyor?
FETÖ'deki çatlak savaşa dönüştü
Erdoğan törende uyarmıştı! Harekete geçildi...
SİHA'lar iki gün bekledi vurdu
EGO'dan öğrencilere kötü haber
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yol arkadaşı 1
balık yağı 1
trt 2 2
lucy 1
Doğalgaz faturalarına şaka gibi çözüm 5
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 3
tahammül 1
gülümsemek 3
halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1
ressam bob ross 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ESKİ 7 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Igdır Halfeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yozgat Boğazlıyan SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Manulaş 1 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam