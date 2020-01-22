Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ı ziyaret etti
|22 Ocak 2020 10:14
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ı ziyaret etti.
KUR'AN-I KERİM HEPİMİZİN KİTABI
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Ali Erbaş, Doğan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti. Cem Vakfı Başkanı da "Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı" diyerek öptü ve başının üzerine koydu.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İzzettin Doğan, birlik beraberlik mesajları verdi ve bu görüşmelerin daha sık olması gerektiğini dile getirdi.
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