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Gülen'in sağ kolu FETÖ'nün kasası çıktı

İzmir'de 3 ay süren takiple yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu Yusuf Bekmezci'nin, gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyelerine para gönderdiği ortaya çıktı. Bir hastanede sahte kimlikle kalça protezi ameliyatı olan Bekmezci'nin doktoru aranıyor
 22 Ocak 2020 10:31
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Gülen'in sağ kolu FETÖ'nün kasası çıktı

İzmir'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu ve örgütte üst düzey yönetici konumdaki Yusuf Bekmezci ile Karşıyaka imamı Akif Sarı'nın yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önce "Karşıyaka eyalet imamı" olan Sarı'yı takibe aldı. Sarı, Bornova'da Mehmet Fatih Arslan ile buluştu. Arslan'ın peşine de düşen polis, Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye gittiğini belirledi. Siteden çok sık dışarı çıkmayan Arslan, sadece alışveriş için markete gidip geliyordu. Üç ay süren takibin ardından Arslan'ın kaldığı lüks sitedeki ev ile Akif Sarı'nın kaldığı Bornova'daki eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Lüks sitedeki evde Bekmezci ile Arslan, diğer evde de Sarı yakalandı. Örgüt yöneticisi olan Arslan'ın, aynı zamanda Bekmezci'nin bakıcısı ve koruması olarak görev yaptığı belirlendi. Bekmezci'nin kaldığı evde yapılan aramada ise 41 bin 466 dolar ve 66 bin 625 TL para ele geçirildi. Paraların, örgüt tarafından gönderildiği ve Bekmezci'nin ihtiyaçlarını karşılamaları için zarflarla gaybubet evlerinde saklanan diğer örgüt üyelerine gönderildiği belirlendi. Hücre evinde ayrıca 11 cep telefonu ele geçirilirken, Bekmezci ile Sarı'nın görüşmelerini teknik takibe takılmamak için Whatsapp üzerinden yaptıkları tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE AMELİYAT

Örgütte "Kadim Abi" ve "İrşatçı" olarak bilinen Bekmezci'nin, yaklaşık 3 ay önce, sahte kimlikle özel bir hastanede kalça protezi ameliyatı geçirdiği belirlendi. Polis Bekmezci'yi ameliyat eden doktoru bulmak için çalışma başlattı. Bekmezci'nin FETÖ elebaşının İzmir'e ilk geldiği yıllarda örgütsel faaliyete başladığı ve o dönem örgütün sözde "idari heyeti"nin başında olduğu bilgisine ulaşıldı. Çeşitli illerden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Bekmezci'nin örgütte "canlı kurye" denilen uygulamayla 2016'ya kadar 22 kez ABD'ye gittiği, elebaşı Gülen ile görüştüğü ve aldığı mesajları Türkiye'ye getirdiği belirtildi. Bekmezci'nin, FETÖ davasında tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olduğu öğrenildi.

VİDEOYA 'MONTAJ' DEDİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bekmezci'ye daha önce bir televizyon kanalına verdiği ve sosyal medyada da yayımlanan röportaj videosu soruldu. "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm... O heyecanla atladım Hoca Efendinin üzerine, pazularından tuttum..." şeklinde ifadelerin yer aldığı video ile ilgili Bekmezci, "Videodaki kişi ben değilim. Fotomontajla beni yerleştirmişler" dedi. Bu yanıt polisleri bile şaşırttı.

Ceyhan Torlak
Sabah
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