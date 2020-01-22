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Yabancı akademisyende çıta yükseldi

Türk üniversitelerinde görev yapacak yabancı akademisyenlerin niteliğini artırmak için yeni düzenleme yapıldı. Artık akademik tecrübe, iş deneyimi ve uluslararası sertifikalara sahip olma gibi kriterler aranacak
 22 Ocak 2020 10:33
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Yabancı akademisyende çıta yükseldi

Türkiye genelindeki üniversitelerin yılda 2 bin civarında istihdam ettiği yabancı uyruklu akademisyenlerle ilgili yeni kriterler getirildi. Genelde üniversitelerin hazırlık sınıflarında görev yapan yabancı akademisyenlerde artık ana dil kriteri yeterli sayılmayacak. Akademik tecrübe, iş deneyimi ve uluslararası sertifikalara sahip olma gibi yeni kriterler aranacak. Yeni düzenleme bugünden itibaren istihdam edilecek yabancı akademisyenler için geçerli olacak. Hazırlık sınıflarında görev yapacak yabancı öğretim üyelerinde İngiliz dili ve edebiyatı, dil bilimi, öğretmenlik veya eğitim bilimleri gibi alanlardan birinde en az lisans derecesine sahip olmak gerekecek. Ana dili İngilizce olup bu bölümlerden mezun olmayanlardan da en az 2 yıl dil öğretim tecrübesi aranacak. İngilizce dışındaki yabancı dillerin öğretimi için istihdam edilecek öğretim elemanları için de aynı şekilde iş tecrübesi aranacak. Daha önce yabancı dil öğretiminde görevlendirme için herhangi bir lisans programından mezun olma ve ilgili dilin ana dili olması yeterli kabul ediliyor ve tecrübe aranmıyordu. Türkiye'de bugün itibariyle 3 binden fazla yabancı akademisyen görev yapıyor. Bunların 5'te birinden fazlası hazırlık sınıfların eğitim veriyor.

DOKTORA VE YAYIN ŞARTI

Lisans ve lisansüstü programlarında ders verecekler için de akademik başarı ve tecrübe aranacak. YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarından birinde en az bir 1 süreyle öğretim elemanı olarak çalışmaları ya da alanında yayımlanmış en az bir kitabının bulunması veya son 5 yılda hakemli dergilerde yayımlanmış en az 5 makalesinin olması gerekecek. Daha önce yabancı uyruklu öğretim üyelerinin ders verebilmeleri için doktor unvanına sahip olmaları yeterli görülürken birçok üniversitede iş tecrübesi ve yayın şartı aranmıyordu. Artık ön lisans programlarında istihdam için de aynı şekilde iş tecrübesi aranacak.

ARAŞTIRMA AMAÇLI İSTİHDAM

Türk üniversitelerinde araştırma yapmak isteyen yabancı akademisyenlerin ise THE, QS ve ARWU gibi sıralamalarda yer alan üniversitelerin birinden yüksek lisans veya doktora derecesi şartı aranacak. Ya da bu üniversitelerde akademisyen ve araştırmacı olarak en az 1 yıl çalışma koşulu istenecek. İstihdam edileceği üniversitenin yetkili kurullarınca saygın kabul edilen endeksli dergilerde en az 10 makale yazmışsa ya da bilimsel bir araştırma projesinde koordinatör, yürütücü veya araştırmacı olarak görev almışsa bu kişilerin istihdamı özellikle teşvik edilecek.
Sabah
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