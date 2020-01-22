Adalet Bakanı açıkladı, yeni hizmet 3 Şubat'ta başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor" dedi.