İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı
Kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı
|22 Ocak 2020 10:47
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.
Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.
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