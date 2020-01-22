Adıyaman'da 24 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.
|22 Ocak 2020 10:48
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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yüzünden Gerger ve Sincik ilçelerinde 7 köy ve 17 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.
Erdoğan, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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