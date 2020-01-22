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Adıyaman'da marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları büfeye satmak isterken yakalanan zanlı tutuklandı.
 22 Ocak 2020 10:46
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Adıyaman'da marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları büfeye satmak isterken yakalanan zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya ait büfeye gelen ve elinde bulunan sigaraları satmak istediği sırada gözaltına alınan Ahmet Kaçmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 20 Ocak'ta Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde market işletmecisi Hasan Kalkan, iş yerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını fark edince durumu polise bildirmiş, ekipler incelemede 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirlemişti. Soruşturma başlatan ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya ait büfeye gelen şüpheliyi elinde bulunan sigaraları satmak istediği sırada gözaltına almıştı.

Şüphelinin iş yerine sigara satmak isterken iş yeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı
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