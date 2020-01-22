Gram altın 297 lira seviyelerinde
|22 Ocak 2020 10:52
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Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 296,8 lira seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşılık dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 297,4 liradan tamamladı.
Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 296,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 482 lira, Cumhuriyet altını da 1.975 liradan satılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.
Analistler, küresel piyasalarda oluşan tedirginliğin düne kıyasla azaldığını ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarının gerilediğini ifade etti.
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.554,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.
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