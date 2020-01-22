Emre Belözoğlu gözündeki morluğu böyle açıkladı: Hanımdan dayak yedim
Süper Lig'de oynadıkları Gaziantep maçında gözü moraran Emre Belözoğlu, alışveriş merkezinde basın mensuplarına "Hanımdan dayak yedim, gözü mor dolanıyorum" esprisi yaptı.
|22 Ocak 2020 10:55
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta gözü moraran Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Gürevin ile Akmerkez'deydi.
Tecrübeli futbolcu, yanına gelen basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve "Hanımdan dayak yedim. Gözü mor dolanıyorum" diyerek espri yaptı.
Kaynak: Fanatik
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