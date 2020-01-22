Özel çocuklar çiğ köfte yoğurup, kadayıf pişirdi

Diyarbakır'da down sendromlu çocuklar çiğ köfte ve kadayıf hazırlayarak, ailelerine ikram etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezi'nde down sendromlu çocuklara, ustalar tarafından kadayıf ve çiğ köfte yapımı öğretildi.

Ustalarla kadayıf pişiren ve çiğ köfte yoğuran çocuklar, daha sonra yiyecekleri ailelerine ikram etti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ekin, bu merkezde çocukları hayata hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukların birçok işi başarabileceğini topluma göstermeye çalıştıklarını aktaran Ekin, "Diyarbakır'ın yöresel tatlısı olan burma kadayıfımız ve çiğ köftemizle çocuklarımız hem işi öğrenmeye çalışıyor hem de kendilerini gerçekleştiriyorlar." ifadesini kullandı.

Merkezin usta öğreticisi Şervan Kemal Uzun da down sendromlu öğrencileriyle güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan velilerden Mukaddes Aksu, çocuklarıyla çok eğlendiklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler sosyalleşmeleri ve topluma katılmaları açısından bizim için çok önemli." diye konuştu.

Etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar da programa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.