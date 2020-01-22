Trans yağlar bu yıl yasaklanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trans yağların bu yıl içinde yasaklanabileceğini söyledi.
|22 Ocak 2020 11:00
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trans yağların bu yıl içinde yasaklanabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AA Editör Masası'na konuk oldu.
Koca, Trans yağlarla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.
Koca'nın soruya verdiği cevap şu şekilde
Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inandıklarını, bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmalar var.
Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir.
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