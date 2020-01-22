Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı
Diyarbakır'da askerden 26 yıl önce firar eden H.S. (58) yakalandı.
|22 Ocak 2020 11:12
|Yazdır
Diyarbakır'da askerden 26 yıl önce firar eden H.S. (58) yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, dün Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden bir araç durduruldu.
Şüpheli hareketler sergileyen araçtaki bir yolcu kimlik tespiti için araçtan indirildi.
Kimliğini ibraz eden yolcunun sorgulamasında, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyada "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan kaydı bulunan ve 1994'ten bu yana asker firarisi H.S. (58) olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri H.S. hakkında adli işlemlere başladı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çaykur, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtı
22 Ocak 2020 11:50
|Uzlaştırma 231 bin dosyanın taraflarını hakim karşısına çıkmaktan kurtardı
22 Ocak 2020 11:19
|İstanbul'da ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yapıldı
22 Ocak 2020 10:47
|Adalet Bakanı açıkladı, yeni hizmet 3 Şubat'ta başlıyor
22 Ocak 2020 10:41
|Turkuaz yelekli pasaport polisleri, hizmet vermeye başladı
22 Ocak 2020 09:43
|EGO'dan öğrencilere kötü haber
22 Ocak 2020 09:13
|İdlib'de hastaneler yeraltına taşınıyor
22 Ocak 2020 06:40
|Bilim Sanat Vakfına yapılan yönetim ataması rutin bir süreç
21 Ocak 2020 22:50
|Doğanın bekçileri çetin kışta da görevinin başında
21 Ocak 2020 21:07
|Artvin'de konutlara ilk doğal gaz verildi
21 Ocak 2020 20:42